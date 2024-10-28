Кажется, Винисиус упустил «Золотой Мяч» из-за своего же одноклубника. Вингер «Мадрида» даже не приедет в Париж

В понедельник вечером в парижском театре Шатле в Париже объявят обладателя «Золотого мяча» 2024 года. Фавориты − Винисиус Жуниор, Родри, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.

Последние несколько недель все были уверены в том, что награду заберет именно Винисиус. Дошло до того, что вингер использовал этот довод во время стычки с Гави во время класико. Тогда молодой испанец напомнил бразильцу, что на табло счет 4:0 в пользу «Барселоны», на что игрок «Мадрида» парировал: «Да, но в понедельник я выиграю «Золотой мяч».

Опустим тот факт, что бразилец поставил индивидуальную награду выше командного результата. Похоже, что футболист сказал гоп, а перепрыгнуть не сможет.

Фабрицио Романо бахнул инсайдом: Винисиус не поедет в Париж, так как «Мадрид» узнал, что игрок не дадут награду. Ни один представитель клуба, а это Флорентино Перес, сам бразилец, а также Карло Анчелотти и Джуд Беллингем с Килианом Мбаппе, на церемонию не явятся.

Не нужно быть математиком, чтобы прикинуть примерные места и количество голосов, которые получит первая тройка. Винисиусу пришлось конкурировать не только с Родри, но и главным образом с партнером по команде Джудом Беллингемом. Еще часть голосов явно ушла к Килиану Мбаппе.

Кстати, хавбек «Манчестер Сити» уже прибыл в Париж. Родри получил серьезную травму колена и сейчас восстанавливается после нее. Кажется, это первый в историй случай, когда самую престижную индивидуальную футбольную награду заберет футболист на костылях.

Одна из версий, как будет выглядеть финальное голосование, выглядит так:

Заслужил ли Родри «Золотой мяч»? Пишите в комментариях.