«Не трогай меня!» Винисиус взбесился при 0-4 на Касадо и толкал его, Педри успокоил
В класико вингер «Реала» Винисиус показал, насколько противоречивым может быть его поведение во время игры.
При счете 4:0 бразилец обратился к судье после столкновения с Марком Касадо.
«Он толкнул меня!»
Посмотрите, как смеется Педри! Касадо сказал: «Эй, что происходит, давай поговорим об этом».
Винисиус в гневе оттолкнул Марка.
«Не трогай меня!»
Педри оттолкнул Вини.
И показал жест «молчание».
Винисиус совершил всего одну успешную обводку против «Барселоны» из пяти попыток, а также упустил один опасный момент и трижды попадал в офсайд.
Должен быть еще что-ли репутационный критерий какой...Как бы ни играли такие игроки как Винисиус, Пепе, Диего Коста их близко даже к шорт-листу подпускать нельзя