«Не трогай меня!» Винисиус взбесился при 0-4 на Касадо и толкал его, Педри успокоил

В класико вингер «Реала» Винисиус показал, насколько противоречивым может быть его поведение во время игры.

При счете 4:0 бразилец обратился к судье после столкновения с Марком Касадо.

«Он толкнул меня!»

Посмотрите, как смеется Педри! Касадо сказал: «Эй, что происходит, давай поговорим об этом».

Винисиус в гневе оттолкнул Марка.

«Не трогай меня!»

Педри оттолкнул Вини.

И показал жест «молчание».

Винисиус совершил всего одну успешную обводку против «Барселоны» из пяти попыток, а также упустил один опасный момент и трижды попадал в офсайд.