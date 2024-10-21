📸 Педри отдал капитанскую повязку Гави – но фанаты в восторге от другого поступка Лопеса. Парней сравнивают с легендами «Барсы»

«Барселона» со счетом 5:1 разгромила «Севилью» в 10-м туре Ла Лиги. Поклонникам «блауграны» встреча запомнится возвращением Гави спустя 11 месяцев, проведенных в лазарете.

Выйдя на поле, Пабло получил капитанскую повязку от Педри. Фанатов покорил поступок Лопеса за секунду до передачи повязки.

Помощник Флика жестом просит отдать повязку кому-то на поле.

Но Педри уверенно указывает на Гави.

Эпизод в динамике можете посмотреть здесь . Кадры получились трогательными.

«Я так горжусь Гави. Вы можете видеть, что фанаты любят его. Мы любим его. Его все любят», – сказал Лопес после игры.

Болельщики сравнили Гави и Педри с легендами клуба: в финале ЛЧ-2015 Иньеста передал капитанскую повязку Хави, для которого матч стал последним за «Барсу».

Комментарии в соцсетях :

💭 «Я знал, что уже видел это раньше. Здорово, что они воссоздали ту сцену. Педри и Гави. Иньеста и Хави».

💭 «Педри и Гави становятся Иньестой и Хави».

💭 «Педри делает Гави капитаном».

💭 «Как я вижу Педри, передающего капитанскую повязку Гави».

💭 «Гави возвращается после травмы и выходит на поле вместо своего друга Педри, который передает ему капитанскую повязку. Они заставили плакать взрослых мужиков по всему миру».

💭 «От Хави и Иньесты до Педри и Гави. Мы не могли просить о лучшем переходе. Таланты поколений».

Как вам такая преемственность поколений?

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