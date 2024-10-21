📸 Педри отдал капитанскую повязку Гави – но фанаты в восторге от другого поступка Лопеса. Парней сравнивают с легендами «Барсы»
«Барселона» со счетом 5:1 разгромила «Севилью» в 10-м туре Ла Лиги. Поклонникам «блауграны» встреча запомнится возвращением Гави спустя 11 месяцев, проведенных в лазарете.
Выйдя на поле, Пабло получил капитанскую повязку от Педри. Фанатов покорил поступок Лопеса за секунду до передачи повязки.
Помощник Флика жестом просит отдать повязку кому-то на поле.
Но Педри уверенно указывает на Гави.
Эпизод в динамике можете посмотреть здесь. Кадры получились трогательными.
«Я так горжусь Гави. Вы можете видеть, что фанаты любят его. Мы любим его. Его все любят», – сказал Лопес после игры.
Болельщики сравнили Гави и Педри с легендами клуба: в финале ЛЧ-2015 Иньеста передал капитанскую повязку Хави, для которого матч стал последним за «Барсу».
Комментарии в соцсетях:
💭 «Я знал, что уже видел это раньше. Здорово, что они воссоздали ту сцену. Педри и Гави. Иньеста и Хави».
💭 «Педри и Гави становятся Иньестой и Хави».
💭 «Педри делает Гави капитаном».
💭 «Как я вижу Педри, передающего капитанскую повязку Гави».
💭 «Гави возвращается после травмы и выходит на поле вместо своего друга Педри, который передает ему капитанскую повязку. Они заставили плакать взрослых мужиков по всему миру».
💭 «От Хави и Иньесты до Педри и Гави. Мы не могли просить о лучшем переходе. Таланты поколений».
Как вам такая преемственность поколений?
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