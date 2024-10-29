Журналист из Сальвадора выбесил вообще всех! Сомнительно проголосовал на «ЗМ», ещё хуже объяснил выбор

Винисиус не получил заветный «Золотой мяч», награда отошла Родри. В топ-10 вошли четыре футболиста «Мадрида», а также Килиан Мбаппе, который предыдущий сезон провел в «ПСЖ».

Обладателя «Золотого мяча» выбирают журналисты по трем критериям:

1. Индивидуальное выступление, решительный и впечатляющий характер.

2. Командные титулы и выступления.

3. Класс игрока и его приверженность принципам Fair Play.

Голоса некоторых журналистов вызвали у болельщиков вопросы. Особенно удивил Бруно Порцио, корреспондент из Сальвадора, работающий в издании El Grafico: он поставил Родри на седьмое место, а Винисиуса и вовсе не включил в десятку.

Вот как выглядит топ-10 лучших игроков по версии Порцио:

1. Джуд Беллингем.

2. Эрлинг Холанд.

3. Тони Кроос.

4- Лаутаро Мартинес.

5. Дани Ольмо

6. Хакан Чалханоглу.

7. Родри.

8. Флориан Виртц.

9. Фил Фоден

10. Рубен Диаш.

Marca оперативно связалась с Порцио, журналист объяснил, почему распределил места именно так:

«Я не считаю Винисиуса решающим футболистом с точки зрения игры, он влияет только на небольшую часть поля, поэтому я думаю, что он не полноценный игрок и не входит в ТОП-10 Европы. Не считаю Винисиуса футболистом, делающим разницу во многих аспектах игры. К тому же, он не является примером приверженности принципам Fair Play.

На первое место я поставил Джуда. Он пришел в «Реал», когда ему было 20 лет, он получил футболку с номером, который был очень важен для команды. В этом возрасте он занимал ключевую позицию на поле и забил большое количество голов, отдал много результативных передач. Он вывел Англию в финал Евро, для меня именно он был лучшим игроком прошлого года.

Предвзятость? Разве? Я поставил Родри на седьмое место. Почему? Он достаточно рано вылетел из Лиги чемпионов, а Испания победила на Евро обманным путем: Германии не дали пенальти за игру рукой Кукурельи».

Кажется, корреспондент сумел вывести из себя фан-базы всех претендентов на «Золотой мяч». Вот несколько комментариев из соцсетей:

💭 «Винисиус не играл решающую роль, серьезно? Этот человек вообще не смотрит футбол».

💭 «Испания была самой сильной сборной на Евро, Родри несколько сезонов тащит на себе «Сити», абсолютно заслуженный победитель».

💭 «Этот журналист просто хотел, чтобы его имя обсуждали. Ничего глупее в жизни не слышал».

💭 «Какой же бред! Вот поэтому журналисты не должны голосовать, они предвзяты! Как можно было назвать победу Испании несправедливой? Винисиус давно стал одним из ключевых игроков «Мадрида». Все, что нес этот журналист, полнейшая ерунда».

💭 «Я согласен лишь с тем, что он сказал про Беллингема, но ставить его на первое место глупо».

Как вам голоса от журналиста из Сальвадора?

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