Матч «Лиона» могут переиграть из-за... бумажки! Протест против судейства

«Осер» недоволен.

«Лион» расписал 2:2 с «Осером», но это, вероятно, еще не финальный результат: комиссия французской федерации футбола может потребовать переиграть матч. Все из-за спорного пенальти в первом тайме – есть претензии к судье Жереми Стинату.

Судья поставил пенальти, хотя за секунды до этого назначил удар от ворот. Тренер «Осера» злился и хотел увести команду с поля

Скандал закрутился в самом конце первого тайма. Защитник «Осера» Гидеон Менса прописал Жоржу Микаутадзе по ноге в своей штрафной.

Судья Жереми Стинат сначала назначил удар от ворот, но потом получил сигнал от ВАР. Сбегал к монитору и показал на точку.

Тренер «Осера» Кристоф Пелиссье опротестовал: ему не понравилось, что Стинат изменил мнение после просмотра видеоповтора, хотя изначально не увидел никакого нарушения. Капитан команды Жубал в перерыве добавил, что Стинат тогда назначил удар от ворот, боковой судья к тому моменту тоже якобы уже поднял флажок.

Когда Пелиссье понял, что пенальти отменять не собираются, то разозлился еще больше: потребовал у своих игроков покинуть поле в знак протеста. Ушел только помощник тренера – получил прямую красную.

Тогда «Осер» удивил: капитан команды подошел к Стинату с необычным листком.

Оказывается, это подписанная бумажная претензия: во Франции ее используют для оспаривания судейских решений в качестве «формального протеста». В перерыве президент «Осера» даже лично узнал у судейской бригады, занесли ли они ее в протокол.

Из-за этого матч могут провести заново.

А так разве можно?

Да, это прописано в регламенте LFP (Профессиональная футбольная лига Франции).

Вот выжимка из 559 статьи: «В конце встречи судья может зарегистрировать бумажную претензию. Техническая ошибка рассматривается только в случае, если компетентная комиссия посчитает, что она повлияла на итоговый результат.

Дальше эта претензия в течение 48 часов должна быть преобразована в официальную и отправлена письмом в штаб-квартиру Профессиональной футбольной лиги. Лига передаст дело для принятия решения в федеральную комиссию французской федерации футбола. Она подтвердит результат или решит, что матч необходимо переиграть».

Теперь исход решит комиссия. Четыре повода для рассмотрения: повлиял ли эпизод на итоговый счет; нужно ли применять какие-либо санкции по отношению к судье Жереми Стинату; нужно ли переиграть матч; нужно ли оштрафовать или наказать клуб, подавший жалобу, если ничего криминального не найдут.

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Фото: IMAGO/FrÃ©dÃ©ric Chambert/Global Look Press