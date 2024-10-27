«Учись, Эндрик». Палмер красиво ответил на сравнение с легендой «Челси» — фанаты в восторге

В девятом туре АПЛ «Челси» со счетом 2:1 обыграл «Ньюкасл», автором победного гола стал Коул Палмер. За игрой с трибун наблюдал легенда «синих» — Джанфранко Дзола.

Дзола перед матчем хвалил Палмера: «Он совершенно особенный. Когда Коул получает мяч, он уже знает, что хочет сделать дальше. Немногие игроки обладают этим качеством».

Британская пресса сравнивает Коула с Джанфранко. Как оказалось, молодой англичанин слабо подкован в истории своего клуба, зато он отлично разбирается в видеоиграх. После победы над «Ньюкаслом» Палмер забавно высказался о сравнениях с Дзолой:

«Я знаю, что в Фифе он икона, так что, должно быть, он был хорош. Я на самом деле не видел его игру, но все говорят, что он был великим футболистом».

Слова Коула дошли до Энцо Марески, которого не удивил ответ подопечного:

«Да, это именно то, о чем я вам говорил: не уверен, что Коул вообще знает, кто такой Джанфранко. Но говоря откровенно, они во многом похожи – в плане качеств и видения игры. Я из Италии, поэтому отлично знаю Джанфранко».

В соцсетях Коула хвалят за честность и вспоминают Эндрика, назвавшего своим кумиром Бобби Чарльтона:

💭 «Сэр Бобби Эндрик, это было адресовано Вам».

💭 «Эндрик даже не рассматривает Дзолу, потому что в детстве его любимым итальянским нападающим был Раймундо Орси [годы жизни – 1901-1986]».

💭 «Пик карьеры Дзолы пришелся на время, когда Эндрик уже закончил с футболом, поэтому Эндрик о нем не слышал».

💭 «Палмеру был один год, когда Дзола ушел из «Челси». Это один из тех случаев, когда игрок честно признается, что не видел игру другого футболиста. Представьте, что Палмер сказал что-то похожее на слова Эндрика о Бобби Чарльтоне».

💭 «Коул Палмер и Майкл Олисе должны делать совместный подкаст».

💭 «Не думаю, что это плохой ответ, Палмер честно и вежливо сказал, что не видел игру Дзолы. При этом Палмер с уважением относится к статусу, который, как он знает, был у Дзолы».

А как вам ответ Коула?

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