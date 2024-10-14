«Он тупой или так шутит?». Палмер смутил болельщиков новым интервью😲😂
Звезда «Челси» и сборной Англии Коул Палмер хорош на поле, но с интервью у него все не так идеально. Часто футболист остается непонятым.
В сети завирусился отрывок из недавнего интервью полузащитника.
«Ни один игрок в прошлом сезоне не принял участие в большем количестве голов, чем ты» - отмечает журналист.
Футболист повторяет за интервьюером эту фразу, а потом добавляет: «И очков в фэнтези АПЛ».
Болельщиков не оставил равнодушным стиль общения Палмера. Реакции в сети были самые разные:
💬«Он тупой или так шутит?».
💬«Это как разговаривать с птицей».
💬«Он похож на одного из жителей деревни в фильмах про Монти Пайтона».
💬«Он играет в игру «Повторяй за мной»?».
💬«Зачем он повторил первую фразу?».
💬«Е мое, у него мозги точно в ногах».
💬«Ну почему люди начинают утверждать, что он тупой, посмотрев ролик на 15 секунд?».
💬«Ну и тормоз».
💬«Палмер – один из нас».
💬«Братан точно поставил себя капитаном в своей команде FPL».
💬«Я в смятении. Что тут происходит?».