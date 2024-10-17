«Всем, кто говорит, что я тупой, я не тупой!». Коул Палмер опровергает слухи в «девчачьей» викторине сестры 🤓💅

Коул Палмер удивил болельщиков во время «девчачьей» викторины с сестрой Хейли, заявив: «Всем, кто говорит, что я тупой, я не тупой!».

Перед возвращением на поле в составе «Челси» в эти выходные в матче с «Ливерпулем», англичанин появился на TikTok своей сестры.

23-летняя Хейли задавала брату специфические вопросы, в том числе «в чем разница между бронзером и скульптором?». На что Палмер сначала удивился, спросив: «Откуда, черт возьми, мне это знать?». Но по мере того, как вопросы о макияже и одежде продолжались, Палмер начал отвечать правильно - к большому удивлению своей сестры.

А после того, как футболист правильно угадал, что «каблук-котенок» - это маленький каблучок, он повернулся к камере и сказал: «Всем, кто говорит, что я тупой, я не тупой!».

Болельщики оценили смекалку Палмера:

💭«Ну как не любить этого парня?!».

💭«Он нормальный парень и крутой брат».

💭«Палмер просто парень с юмором».

💭«Хейли, пожалуйста, не нервируй брата - ему в выходные играть важный матч».

💭«А он очень гордится правильными ответами!».