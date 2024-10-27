«Ливерпуль» спас ничью с «Арсеналом» шикарной атакой. Филигранный пас Трента
Яркие 2:2.
«Ливерпуль» спас в Лондоне ничью против «Арсенала» – дважды проигрывал, но вытащил 2:2 в концовке благодаря шикарной атаке и голу Мохамеда Салаха.
Да, пропустил «Манчестер Сити» на первое место, но все-таки прошел одно из главных испытаний сезона.
«Арсенал» долго вел после длинного ВАРа. И благодаря хитрым словам Артеты про Сака
Лондонцы пошли диктовать с самого начала: на 9-й минуте Букайо Сака использовал заброс Бена Уайта, разобрался с Энди Робертсоном и пробил мимо вратаря.
Сака-то вообще не ждали, за три дня до матча Микель Артета сказал, что он еще даже не тренировался и вряд ли готов к «Ливерпулю». Инсайдер Сами Мокбел пишет, что это хитрости: тренер оценивает готовность прямо перед матчем, на пресс-конференциях никогда не раскрывает деталей. По информации Мокбела, еще 10 октября Букайо сказал врачам, что травма не очень серьезная. Он пропустил три матча, хотя прогнозировали намного больше.
В центре внимания дальше – Вирджил ван Дейк. Капитан «Ливерпуля» через девять минут сравнял после подачи головой, а в конце первого тайма его позицию в собственной штрафной очень долго и внимательно рассматривал ВАР.
Микель Мерино тоже забил головой, эпизод по английским меркам очень долго изучали. В трансляции несколько минут держали стоп-кадр позиций в момент подачи, кропотливо расставляли крайние точки всех участников эпизода. И сделали вывод, что зазора в пользу Мерино нет – засчитали.
Благодаря этому голу вели около 40 игровых минут, пока «Ливерпуль» на 80-й не расчертил быструю атаку.
«Ливерпуль» сравнял атакой-молнией. Каким пасом Трент ее создал!
Это нужно оценить и посмаковать отдельно.
Обратите внимание: на 80:03 Трент с мячом после отбора партнера еще в своей штрафной.
Вот он после обратного паса от партнера заметил двойной рывок партнеров – Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса. И, конечно, нашел нужную траекторию.
Через 14 секунд в чужой штрафной – гол Салаха. Форварды перекрестили траектории, Дарвин подхватил первым и покатил на Мо.
Шикарно.
Из-за травм – давних и свежих – в обороне «Арсенала» был далеко не основной набор. Но это точно не снижает значимость и важность классной атаки «Ливерпуля».
Эта ничья – супер для «Ливерпуля». Вот почему
У Арне Слота после легкого разгона (у «Ливерпуля» был самый простой календарь на старте АПЛ) начался тяжелый период – за полтора месяца сыграют против почти всех топ-команд подряд.
Начало периода неплохое: победа дома над «Челси» и ничья с «Арсеналом» – можно быть довольными, несмотря на все проблемы соперника с травмами и дисквалификациями.
Матч получился сумбурным. Контроля, который так любит Слот, почти не было. Но даже в таких условиях добыли ничью. Забили «Арсеналу» со стандарта (что всегда почетно) и наказали ударом по проблемной зоне.
Стратегически эта ничья «Ливерпулю» подходит. Особенно на контрасте с тем, что в прошлом сезоне этот выезд кончился поражением 1:3.
«Ливерпуль» – второй, «Арсенал» в пяти очках от лидера. Что у них дальше?
Контекст главного матча тура.
● «Ливерпуль» долго был близок, но ушел от второго поражения в сезоне. Осталось только одно – то самое внезапное от удивляющего «Ноттингема».
● Салах блещет: сделал 15 (8+7) голов за 13 игр сезона. Мы так после каждого матча будем повторять, насколько жалко, если «Ливерпуль» не сможет его сохранить после сезона.
● У Сака уже 10 (3+7) результативных действий – за восемь матчей. Opta рассказывает, что быстрее к двузначному показателю в команде прошлый раз приходил Сеск Фабрегас в 2009-м, за шесть матчей. А еще Букайо самый молодой с 50 голами за «Арсенал» – это новая суперзвезда, никаких сомнений.
«Ливерпуль» опустился на второе место, «Арсенал» чуть ниже – вровень с «Астон Виллой».
У обеих команд дальше Кубок лиги, только соперники разного уровня: «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном», а «Арсенал» – с более скромным «Престоном».
Забавно, что и в АПЛ в следующие выходные у ливерпульцев как раз «Брайтон», а потом сложная связка из «Байера» в Лиге чемпионов и «Виллы». А «Арсенал» ждут «Ньюкасл», «Интер» и «Челси» – тоже сурово.
Салах тащит «Ливерпуль»: забил «Арсеналу» – только 3 матча без голов и ассистов
«МЮ» – худший в реализации. Проиграли из-за этого и скандального пенальти
Фото: Gettyimages/Shaun Botterill; East News/ Adrian Dennis / AFP
Считаю Артета делал и продолжает делать отличную работу в клубе. Просто не повезло что в лиге сейчас есть Сити Пепа. Даже супер Клопп лишь 1 чемпионство взял за 9 или сколько лет он провел в клубе
В самом деле Арсеналу повезло в этой ситуации?)
или Ливерпуль смог много моментов создать?)
Извините, но вы вот настолько не правы, насколько это вообще возможно)
Но, в любом случае, все это лишь наглядный пример, что нельзя трафиком оправдывать всё