«Ливерпуль» спас ничью с «Арсеналом» шикарной атакой. Филигранный пас Трента

Яркие 2:2.

«Ливерпуль» спас в Лондоне ничью против «Арсенала» – дважды проигрывал, но вытащил 2:2 в концовке благодаря шикарной атаке и голу Мохамеда Салаха.

Да, пропустил «Манчестер Сити» на первое место, но все-таки прошел одно из главных испытаний сезона.

«Арсенал» долго вел после длинного ВАРа. И благодаря хитрым словам Артеты про Сака

Лондонцы пошли диктовать с самого начала: на 9-й минуте Букайо Сака использовал заброс Бена Уайта, разобрался с Энди Робертсоном и пробил мимо вратаря.

Сака-то вообще не ждали, за три дня до матча Микель Артета сказал, что он еще даже не тренировался и вряд ли готов к «Ливерпулю». Инсайдер Сами Мокбел пишет, что это хитрости: тренер оценивает готовность прямо перед матчем, на пресс-конференциях никогда не раскрывает деталей. По информации Мокбела, еще 10 октября Букайо сказал врачам, что травма не очень серьезная. Он пропустил три матча, хотя прогнозировали намного больше.

В центре внимания дальше – Вирджил ван Дейк. Капитан «Ливерпуля» через девять минут сравнял после подачи головой, а в конце первого тайма его позицию в собственной штрафной очень долго и внимательно рассматривал ВАР.

Микель Мерино тоже забил головой, эпизод по английским меркам очень долго изучали. В трансляции несколько минут держали стоп-кадр позиций в момент подачи, кропотливо расставляли крайние точки всех участников эпизода. И сделали вывод, что зазора в пользу Мерино нет – засчитали.

Благодаря этому голу вели около 40 игровых минут, пока «Ливерпуль» на 80-й не расчертил быструю атаку.

«Ливерпуль» сравнял атакой-молнией. Каким пасом Трент ее создал!

Это нужно оценить и посмаковать отдельно.

Обратите внимание: на 80:03 Трент с мячом после отбора партнера еще в своей штрафной.

Вот он после обратного паса от партнера заметил двойной рывок партнеров – Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса. И, конечно, нашел нужную траекторию.

Через 14 секунд в чужой штрафной – гол Салаха. Форварды перекрестили траектории, Дарвин подхватил первым и покатил на Мо.

Шикарно.

Из-за травм – давних и свежих – в обороне «Арсенала» был далеко не основной набор. Но это точно не снижает значимость и важность классной атаки «Ливерпуля».

Эта ничья – супер для «Ливерпуля». Вот почему

У Арне Слота после легкого разгона (у «Ливерпуля» был самый простой календарь на старте АПЛ) начался тяжелый период – за полтора месяца сыграют против почти всех топ-команд подряд.

Начало периода неплохое: победа дома над «Челси» и ничья с «Арсеналом» – можно быть довольными, несмотря на все проблемы соперника с травмами и дисквалификациями.

Матч получился сумбурным. Контроля, который так любит Слот, почти не было. Но даже в таких условиях добыли ничью. Забили «Арсеналу» со стандарта (что всегда почетно) и наказали ударом по проблемной зоне.

Стратегически эта ничья «Ливерпулю» подходит. Особенно на контрасте с тем, что в прошлом сезоне этот выезд кончился поражением 1:3.

«Ливерпуль» – второй, «Арсенал» в пяти очках от лидера. Что у них дальше?

Контекст главного матча тура.

● «Ливерпуль» долго был близок, но ушел от второго поражения в сезоне . Осталось только одно – то самое внезапное от удивляющего «Ноттингема».

● Салах блещет: сделал 15 (8+7) голов за 13 игр сезона . Мы так после каждого матча будем повторять, насколько жалко, если «Ливерпуль» не сможет его сохранить после сезона.

● У Сака уже 10 (3+7) результативных действий – за восемь матчей. Opta рассказывает, что быстрее к двузначному показателю в команде прошлый раз приходил Сеск Фабрегас в 2009-м, за шесть матчей. А еще Букайо самый молодой с 50 голами за «Арсенал» – это новая суперзвезда, никаких сомнений.

«Ливерпуль» опустился на второе место, «Арсенал» чуть ниже – вровень с «Астон Виллой».

У обеих команд дальше Кубок лиги, только соперники разного уровня: «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном», а «Арсенал» – с более скромным «Престоном».

Забавно, что и в АПЛ в следующие выходные у ливерпульцев как раз «Брайтон», а потом сложная связка из «Байера» в Лиге чемпионов и «Виллы». А «Арсенал» ждут «Ньюкасл», «Интер» и «Челси» – тоже сурово.

Салах тащит «Ливерпуль»: забил «Арсеналу» – только 3 матча без голов и ассистов

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Фото: Gettyimages /Shaun Botterill; East News / Adrian Dennis / AFP