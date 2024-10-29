Чего обладатели «ЗМ» добивались со сборными?

Родри получил «Золотой мяч» – не только за ключевую роль в «Ман Сити», но и в сборной: Испания выиграла Евро-2024, а Родри назвали лучшим игроком турнира.

Кажется, в год проведения крупного турнира сборных у Винисиуса не было шансов: Бразилия вылетела в 1/4 Кубка Америки, а сам Вини даже не играл в том матче – нахватался желтых в группе. Главный конкурент в борьбе за «Золотой мяч» выступил сильно лучше – и даже партнеры по «Реалу»: Дани Карвахаль (пятое итоговое место) выиграл Евро, а Джуд Беллингем дошел с Англией до финала.

Но как часто успех со сборной влияет на награду? Проверили всех обладателей «ЗМ» с 2000 года.

● Андрей Шевченко и сборная Украины не попали на Евро-2004, но отлично начали отбор к ЧМ-2006: 2 ничьих и 3 победы в матчах 2004-го.

● Бразилия выиграла Кубок Америки-2007, но Кака на него не поехал: отказался, сославшись на плотный график Серии А и Лиги чемпионов.

● В 2009-м Аргентина и Лионель Месси просто вышли на чемпионат мира, но без великих достижений: четвертое место в общей группе отбора − пропустили вперед не только Бразилию, но и Чили с Парагваем.

● В 2013-м Португалия заняла второе место в группе отбора на ЧМ-2014 − вышли только через стыки: обыграли Швецию 4:2 по сумме двух матчей, все четыре мяча забил Роналду.

● А на чемпионате мира-2014 даже не вышли из группы − пропустили Германию и США.

● «Золотой мяч»-2022 − первая награда, которую вручили по результатам сезона в европейских лигах, а не года. Бензема не только выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, но и вернулся в сборную, забил в полуфинале и финале Лиги наций.

Теперь в этой компании и Родри.

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Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox