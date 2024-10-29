Чего обладатели «ЗМ» добивались со сборными?
Родри получил «Золотой мяч» – не только за ключевую роль в «Ман Сити», но и в сборной: Испания выиграла Евро-2024, а Родри назвали лучшим игроком турнира.
Кажется, в год проведения крупного турнира сборных у Винисиуса не было шансов: Бразилия вылетела в 1/4 Кубка Америки, а сам Вини даже не играл в том матче – нахватался желтых в группе. Главный конкурент в борьбе за «Золотой мяч» выступил сильно лучше – и даже партнеры по «Реалу»: Дани Карвахаль (пятое итоговое место) выиграл Евро, а Джуд Беллингем дошел с Англией до финала.
Но как часто успех со сборной влияет на награду? Проверили всех обладателей «ЗМ» с 2000 года.
● Андрей Шевченко и сборная Украины не попали на Евро-2004, но отлично начали отбор к ЧМ-2006: 2 ничьих и 3 победы в матчах 2004-го.
● Бразилия выиграла Кубок Америки-2007, но Кака на него не поехал: отказался, сославшись на плотный график Серии А и Лиги чемпионов.
● В 2009-м Аргентина и Лионель Месси просто вышли на чемпионат мира, но без великих достижений: четвертое место в общей группе отбора − пропустили вперед не только Бразилию, но и Чили с Парагваем.
● В 2013-м Португалия заняла второе место в группе отбора на ЧМ-2014 − вышли только через стыки: обыграли Швецию 4:2 по сумме двух матчей, все четыре мяча забил Роналду.
● А на чемпионате мира-2014 даже не вышли из группы − пропустили Германию и США.
● «Золотой мяч»-2022 − первая награда, которую вручили по результатам сезона в европейских лигах, а не года. Бензема не только выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов, но и вернулся в сборную, забил в полуфинале и финале Лиги наций.
Теперь в этой компании и Родри.
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«Золотой мяч» Родри – феноменален
Победа Родри нужнее победы Винисиуса
Фото: Gettyimages.ru/Kevin C. Cox
Ага. Поэтому в 2006, в год Кальчополи, награду урвал Каннаваро
6 обладателей золотых мячей в 21 веке брали в тот же год и турнир со сборной. Плюс оставим за скобками Модрича, для которого финал ЧМ это тоже нереальное достижение.
Просто это в целом странное "исследование", учитывая, что крупные турниры сборных проводятся не каждый год.
Кстати, в 2018 тоже решил ЧМ: при отличной игре Модрича в ЛЧ за Реал, победил он за счет выхода в финал с Хорватией
Чарльтон и Росси тоже выиграли ЗМ в тот год, когда стали чемпионами мира