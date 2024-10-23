«Бавария» с Компани выздоравливает после Тухеля

Наблюдения Артема Денисова.

Дисклеймер: в этом тексте будет много производных от слова «доминировать».

Статистические доказательства, что «Бавария» доминирует

Из очевидного: «Бавария» занимает второе место по голам в топ-лигах, второе – по ударам, третье – по xG.

Теперь глубже.

«Бавария» – лидер топ-лиг по наклону полю (78%). Это альтернатива владению мячом. Условно работает так: у «Баварии» в среднем 78 действий с мячом в финальной трети, а у ее соперников в среднем 22 действия с мячом в финальной трети.

Владение – про контроль над мячом (по владению «Бавария» тоже лидер топ-лиг). Наклон поля говорит о территориальном доминировании.

Еще «Бавария» – вторая команда топ-лиг по средней высоте оборонительных действий. Давит и не отступает.

Итого: «Бавария» территориально доминирует с мячом, а редкие отрезки без мяча заканчиваются быстрыми потерями соперника, зачастую недалеко от собственных ворот.

Сама «Бавария» настроена доминировать. Это менталитет

Венсан Компани: «Команда хочет доминировать, насколько это возможно. Мы всегда хотим доминировать. Если у соперника получится нам помешать, он заслуживает большого уважения».

Харри Кейн: «Вы же сами видите, как мы хотим играть: высокая интенсивность, высокий прессинг, владение мячом. Такой футбол подходит «Баварии», где много атакующих игроков. Пока работает отлично».

Томас Мюллер: «Команда много забивает, и очень важно, что голы – следствие нашего стиля. Мы доминируем. В последние несколько лет таких игр было не так уж много, так что очень приятно вернуть это чувство: побеждать, доминируя над соперником».

Йозуа Киммих: «Стиль игры снова придает уверенности – независимо от количества голов. Победа – по-прежнему главное, но футбол, который теперь у нас есть, добавляет уверенности».

Мануэль Нойер: «Мы вернули нашу уверенность в себе. Неважно, кто соперник, пусть даже «Байер», «Бавария» придерживается игры от себя, это доминирующий стиль. В прошлом сезоне такого не было».

Член наблюдательного совета Карл-Хайнц Румменигге на вопрос о чересчур рискованном футболе Компани: «Назовете лучший период «Баварии»? С 2012-го по 2021-й. Разные тренеры, но схожий ДНК: атакующий, развлекательный, позиционно-ориентированный, доминантный футбол. С этим ДНК выиграно множество трофеев. Думаю, игроки благодарны Венсану за возможность играть в таком стиле».

Хенесс: «Бавария» снова сильная: интенсивный футбол, гигантский беговой объем и лучший контроль мяча в лиге».

Последняя цитата принадлежит не Ули, а тренеру «Штутгарта» Себастиану Хенессу, племяннику. Вот Ули: «Приятно, что мы снова играем в привлекательный футбол. С тех пор, как Компани возглавил команду, я снова иду на стадион с удовольствием».

Извините, если муторно пролистывать однотипные реплики, но в их количестве (и во всеобщем единодушии) вся суть. Нарратив внутри «Баварии»: аккуратный футбол Томаса Тухеля поскорее забываем, возвращаемся к прежним идеалам, соперника недостаточно просто победить – его нужно уничтожить.

«Да, рискованно, но в этом я весь», – как бы говорит клуб.

У «Баварии» просто убийственный прессинг

«Бавария не давала нам дышать», – сказал Хаби Алонсо после очного матча. Нечто подобное можно было бы услышать от всех соперников «Баварии» в этом сезоне.

Они в среднем касаются мяча в атакующей трети 64,4 раза за матч – это с отрывом самый низкий результат в топ-лигах, у «Аталанты» на втором месте 87,3. В топ-лигах всего-то 8 команд, которые допускают в среднем менее 100 касаний соперника в атакующей трети.

«Бавария» попросту не выпускает соперника дальше середины поля. Все благодаря невероятному по интенсивности и высоте прессингу.

В зависимости от расстановки соперника меняется и баварская расстановка.

На классические 4-4-2 «Айнтрахта» «Бавария» отвечала собственными 4-4-2.

Против «Вердера» сложнее: Майкл Олисе (правый вингер) поднимался вторым нападающим к Харри Кейну, Конрад Лаймер (правый защитник) поднимался по флангу.

«Бавария» отказывается от концепции «+1», ее суть: в линии защиты должно быть всегда на одного игрока больше, чем у соперника. «Бавария» жертвует подстраховкой, чтобы получить +1 игрока повыше, у чужой штрафной. Потому что хочет вернуть мяч именно там.

Интенсивность прессинга правда восхищает. Банку с агрессией, которую законсервировал Тухель, наконец достали с антресоли. «Бавария» без мяча сейчас напоминает версию Ханси Флика. Тактически прессинг тоже схож: Флик часто одного из вингеров смещал в пару к форварду (Левандовски), поднимая по флангу крайнего защитника (обычно Дэвис).

Частая диванная претензия: да как можно так играть, когда в защите Ким Мин Чжэ и Дайо Упамекано? Они же привозилы!

Теперь факт: в топ-лигах только «Ювентус» допускает меньше моментов, чем «Бавария».

Упамекано и Ким хорошо справляются с гигантским пространством за спиной. «Бавария» пропускала бы меньше, если бы Мануэль Нойер чаще выручал. Понятно, что в новом стиле соперники порой будут опасно выбегать, но важнее соотношение собственных шансов и чужих. «Бавария» Флика стабильно допускала больше моментов, чем «Бавария» Компани сейчас, но атакующая мощь затмевала проблемы. А без высокой линии защиты такой атакующей мощи не было бы.

Еще и необычная структура позиционных атак

Большинство доминирующих команд сегодня расставляются 3-2-4-1 в позиционной атаке. Вы наверняка видели такое в матчах «Ман Сити», «Арсенала», «ПСЖ» и других. Совсем свежий пример – «Челси» против «Ливерпуля».

Компани предлагает другое.

Фундаментальный игрок для позиционной атаки – Йозуа Киммих. Он оказывается или между Кимом и Упамекано, или слева от них, или справа, или над ними. Из-за Киммиха структура розыгрышей регулярно меняется, «Баварию» тяжело прочитать и еще сложнее запрессинговать. Йозуа – главный двигатель мяча.

Алекс Павлович – отличный игрок в пару к Киммиху. Павловича не зря сравнивают с Тони Кроосом: он стабилизирует владение, гарантирует контроль. Очень жаль, что сломал ключицу и выбыл на три месяца. Жоау Пальинья почти наверняка ограничит «Баварию» при владении.

Выделяются позиции крайних защитников: Альфонсо Дэвис слева, Рафаэл Геррейру/Конрад Лаймер справа. Скорее, они полукрайние, поскольку чаще всего обитают в полуфланговых коридорах. Дают дополнительные опции для контроля мяча в середине поля, в то же время через них всегда можно доставить мяч на фланг.

Джамал Мусиала – самый острый футболист «Баварии». Ему разрешено все. Он свободно спускается вглубь, смещается на фланги, идет в обводки, просит мяч между линиями. Даже страшно подумать, как свирепо Тухель ограничивал атакующий потенциал Джамала.

Ширину атаке дают крайние нападающие: Серж Гнабри слева, Майкл Олисе справа. Олисе вовлеченнее в командные розыгрыши, Гнабри больше про изоляции и завершение. Олисе – второй по креативности после Мусиалы и тоже гигантский талант. У него невероятный атакующий инструментарий: от навеса рабоной до голов головой. Насколько молчалив в интервью, настолько выразителен на поле. Трансфер из «Кристал Пэлас» за 53 млн евро пока на 100% оправдан.

Структура с внушительным насыщением оси очень удобна для контрпрессинга, то есть прессинга сразу после потери мяча. Грандиозную работу проделывают Киммих и Павлович. Дэвис благодаря узкой позиции и уникальной скорости страхует Кима и Упамекано, он стабильно самый быстрый игрок на поле.

В чем «Бавария» еще может добавить

● Игра Нойера на линии: в Бундеслиге Мануэль пропустил на 2,8 гола больше ожидаемого, хуже него справляются с ударами только два вратаря (Тимон Вайнер из «Киля» и Недилько Лабрович из «Аугсбурга»). Запомнилась и ошибка на выходе против «Астон Виллы» в ЛЧ, решившая исход матча.

● Изолированность Харри Кейна. Хочется, чтобы его чаще кормили мячом внутри штрафной.

Некоторые критикуют Компани, что просит Кейна слишком часто спускаться ниже штрафной (при желании можно составить галерею эпизодов, когда Кейн ситуативно оказывается левым защитником). На мой взгляд, в этом нет проблемы: Кейн правда способен помогать в глубине, так еще и здорово вбегает в штрафную. Зачем ограничивать Кейна только границами штрафной, если он больше, чем просто завершитель? К тому же Кейн результативнее именно в тех матчах, где чаще встречается с мячом.

Против «Байера», «Астон Виллы» и «Айнтрахта» (три матча «Баварии» без побед) не хватало именно удачных доставок мяча Кейну в убойную зону. Против «Байера» Кейн так вообще встретился с мячом лишь 18 раз – худший результат в сезоне и почти худший за все время в «Баварии» с лета 2023-го.

● Замены. Опять же: берем три матча без побед и видим, что в каждом второй тайм мог быть сильнее. Главная претензия – невыход Томаса Мюллера против «Виллы» даже со скамейки. Он мог бы пригодиться в финальном штурме.

Да и выходящие со скамейки обычно не радуют: Лерой Сане, Матис Тель, Кингсли Коман (хорошо хоть забил «Штутгарту»). Это особенно заметно еще и из-за невзрачной игры Сержа Гнабри в матчах без побед – его позиция проседала, а усилить не получилось.

● Позиция правого защитника. Геррейру не хватает скорости, Лаймер слишком прямолинейный. Для обоих это непрофильная зона, просто одновременно травмированы Йосип Станишич и Саша Боэ. Хочется посмотреть на Станишича: он должен хорошо вписаться в доминирующий футбол (спасибо Хаби Алонсо за прогресс), интригует связка с Олисе.

● Стандарты. Всего два гола в Бундеслиге, хотя те же угловые чаще подает только «Байер».

● Разумная гибкость. На 90+4 против «Айнтрахта» можно не слишком завышать линию, еще и с Эриком Дайером на поле. Иногда у Компани проскакивают нотки наивности.

В этом смысле матч с «Барселоной» – важное испытание. Настолько тоже любящего доминировать соперника у «Баварии» Компани еще не было.

Телеграм-канал автора

Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm