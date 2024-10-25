Красивый жест Мэддисона: поговорил с собой и отдал Ришарлисону пенальти для уверенности

Не промазал.

В череде матчей третьего тура Лиги Европы нашлась одна игра с очень приятным поступком. Это было в Лондоне, где «Тоттенхэм» принимал АЗ.

Мэддисон отговорил Ришарлисона бить пенальти, но обдумал ситуацию – и разрешил

На 51-й минуте защитник гостей Максим Деккер сбил Лукас Бергвалля – и судья Манфредас Лукьянчукас назначил пенальти в ворота АЗ.

Ришарлисон ну очень хотел пробить сам – забрал мяч и отпихивал Джеймса Мэддисона, вышедшего на этот матч с капитанской повязкой.

Но Мэддисон уговорил отдать ему мяч, Ришарлисон подчинился – да и партнеры нашли нужные слова.

А вот что было в трансляции дальше после повтора нарушения – видим Ришарлисона с мячом, уходящего Мэддисона и слышим оживившихся болельщиков. Поругались? Или что случилось?

Уже позже появилась запись с трибуны – Мэддисон забрал мяч, погулял с ним по штрафной, подумал секунд 15 – и решился. Отдал его Ришарлисону.

А тот тихо пробил по центру – гол.

И сразу после гола Мэддисон подошел и поздравил Ришарлисона.

Гол с пенальти стал победным – «Тоттенхэм» в нетипичном для себя нерезультативном матче выиграл 1:0 у АЗ.

Но что был за спор перед пенальти? Конечно, Мэддисона спросили об этом после игры.

Он ответил: «Изначально мы хотели пробить оба. Я был капитаном и собирался это сделать, но подумал о том, что Ришарлисон вернулся после травмы, это сложно для форварда – а первый гол придает уверенности. Надеюсь, это даст ему большой импульс».

А вот реакция Энджа Постекоглу на послематчевой пресс-конференции: «Думаю, Мэддерс был прекрасен. Мне кажется, он почувствовал, что Ричи через многое прошел. Голы важны нападающим, так что это было хороший ход – передать ответственность».

Хотя и непростое решение Мэддисона, а в итоге выиграли все: капитан не ошибся, форвард после травмы забил, команда победила, а болельщики получили еще одну трогательную историю. Кстати, интересна статистика пенальти у обоих на Transfermarkt: 6:2 по забитым и незабитым у Мэддисона и теперь 10:1 у Ришарлисона.

Ришарлисон не вылезает из травм – всего четвертая игра в сезоне и первый гол

2024 год непросто складывается для бразильца – то по несколько недель беспокоит колено, то на два месяца из игры выводит подколенное сухожилие, то еще два месяца приходится пропускать уже в новом сезоне. О последней травме подробно не писали, но некоторые британские медиа предполагали, что речь снова идет о повреждении берцовой кости.

В итоге первый раз за осень Ришарлисон сыграл только на прошлых выходных – вышел на девять минут в победной игре против «Вест Хэма». Зато против АЗ появился в старте и забил первый мяч в сезоне. Всего за четыре игры.

С начала февраля после дубля в игре с «Эвертоном» и до встречи с голландцами бразилец сыграл всего 11 матчей, на его счету только один гол – «Ливерпулю» в мае. Заодно пропустил Кубок Америки. Да, он уже выигрывал этот турнир в 2019-м, а потом еще и стал олимпийским чемпионом, но пропустить большой турнир было обидно. Еще и готовиться к новому сезону приходилось через боль.

Теперь Ришарлисон вернулся – со своеобразным ассистом Мэддисона, который отдал ему мяч для пенальти.

* * *

«Тоттенхэм» – одна из трех команд с девятью очками после трех туров ЛЕ, делит первое место с «Лацио» и «Андерлехтом». Дальше по турниру горячий выезд в Турцию к «Галатасараю».

Да и в Англии до этого будут серьезные соперники – после гостевой игры с «Кристал Пэлас» «Тоттенхэм» примет «Ман Сити» в Кубке лиги и «Астон Виллу» в АПЛ.

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Фото: Gettyimages /Justin Setterfield, Ryan Pierse