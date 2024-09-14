Где сейчас Хави и чем занимается? После ухода из «Барсы» лишь раз приезжал на стадион
Прошло три месяца с тех пор, как Хави покинул «Барселону». Легенда каталонцев не спешит искать новый клуб. Он не привлекает к себе внимания и был замечен на территории «Барсы» лишь однажды – во время церемонии прощания с Серджи Роберто в августе.
Чем же сейчас занимается?
Судя по соцсетям его жены Нурии, Хави с семьей просто наслаждается отдыхом.
Недавно они провели время в Марокко.
Трудно не заметить, что сейчас Хави выглядит гораздо счастливее.