Где сейчас Хави и чем занимается? После ухода из «Барсы» лишь раз приезжал на стадион

Прошло три месяца с тех пор, как Хави покинул «Барселону». Легенда каталонцев не спешит искать новый клуб. Он не привлекает к себе внимания и был замечен на территории «Барсы» лишь однажды – во время церемонии прощания с Серджи Роберто в августе.

Чем же сейчас занимается?

Судя по соцсетям его жены Нурии, Хави с семьей просто наслаждается отдыхом.

Недавно они провели время в Марокко.

Трудно не заметить, что сейчас Хави выглядит гораздо счастливее.