Моуринью красиво высказался об увольнении Фергюсона с поста посла «МЮ». Жозе не забыл уколоть экс-клуб

В рамках третьего тура общего этапа Лиги Европы в гости к «Фенербахче» заглянет «Манчестер Юнайтед». Жозе Моуринью в преддверии встречи с бывшей командой выступил на пресс-конференции.

Особенного попросили прокомментировать ситуацию с Алексом Фергюсоном: ради сокращения расходов «красные дьяволы» прекратили выплаты экс-тренеру за работу послом клуба. Сэру Алексу также запретили заходить в раздевалку «МЮ» после матчей.

Моуринью не стал вникать в подробности и выдал красивую речь о любви болельщиков:

«Мои отношения с сэром Алексом были удивительными, невероятными, когда выйдет мой документальный фильм на Netflix, вы узнаете больше о причине, по которой я так уважаю его.

Его роль посла? Я не знаю ситуацию досконально, но не важно, почему и что именно произошло. У сэра Алекса есть самое главное – любовь и уважение каждого болельщика «Манчестер Юнайтед» по всему миру, это важнее, чем должность посла или деньги, в которых он не нуждается.

Самое главное – это любовь и уважение, которые испытывает к нему каждый болельщик «Манчестер Юнайтед» во всем мире».

Жозе также высказался о «Ман Юнайтед» под руководством Тен Хага, не забыв упомянуть себя:

«Для меня нет смысла думать о том, что произошло, а чего не произошло. Однозначно одно: они продолжают верить в тренера, они поддерживают тренера [Тен Хага] – тренер остается в клубе сезон за сезоном.

Все это означает стабильность, это означает доверие – они создают ему условия для дальнейшего развития его работы. Это отличается от отношения этого клуба ко мне».

Как вам слова Моуринью о сэре Алексе?

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