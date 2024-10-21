«Ман Юнайтед»-2008 VS «Ман Сити»-2023. Фанаты назвали сильнейшую команду

Сегодня «Манчестер Юнайтед» серьезно отстает от своих соседей из синей части города. Но когда-то дела обстояли иначе и «красные дьяволы» наводили ужас на всю Премьер-лигу. Фанатам предложили сопоставить праймовые команды Манчестера.

Для сравнения выбрали состав «Ман Юнайтед» на финал Лиги чемпионов сезона-2007/08 (победа над «Челси» 2:1 после серии пенальти) и команду «Ман Сити» на финальный матч главного клубного турнира Европы сезона-2022/23 (победа над «Интером» 1:0).

В соцсетях болельщики выбрали сильнейшую команду:

💭 «Конечно, «Манчестер Юнайтед» сильнее. Кто помешает Руни, Тевесу и Роналду дойти до ворот? Никто. Кто остановит Холанда? Если это может Салиба, то для Рио и Видича это проще простого. «Манчестер Юнайтед» 2008 года идет дальше».

💭 «Единственный игрок «Сити», который бы вписался в тот «МЮ», это Родри – вместе Каррика».

💭 «Я бы хотел посмотреть, как этот «Ман Юнайтед» уничтожит команду Пепа своими контратаками».

💭 «Холанд лучше любого игрока из «Ман Юнайтед» 2008 года. Но как команда тот «МЮ» сильнее «Сити» Пепа».

💭 «Это была бы грандиозная игра. Непростой выбор. Я бы сказал, ничья и пара красных карточек».

💭 «Безусловно, интересно сравнить эти две эпохи: команда «Юнайтед» в 2008 году обладала менталитетом победителя и опытом игры в важных матчах, в то время как команда «Сити» в 2023 году играет с такой интенсивностью и мастерской техникой, что это был бы невероятный матч».

💭 «Мы уже старые. Для нас весь футбол, что был позже 2010 года, кажется хуже. Все слишком сильно изменилось».

💭 «Кажется, что «МЮ» 2008 года сильнее, но, возможно, это просто ностальгия. За эти годы футбол так сильно изменился, что тяжело назвать победителя. Тот «МЮ» обладал силой, менталитетом, а «Сити» Гвардиолы объективно лучше тактически и технически».

А как вы считаете, если бы эти команды встретились на поле, кто бы вышел победителем?

Самый высокооплачиваемый игрок в истории АПЛ суммарно заработал 196 млн евро! Стерлинг второй, в топ-10 попал Лукаку

От АПЛ до Серии А: кто из клубов Европы продает самые дорогие футболки, а кто самые дешевые?

Сборная легенд Аргентины VS команда лучших игроков в истории Бразилии. Кого фанаты считают сильнее?