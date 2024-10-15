Метла метет🧹Джим Рэтклифф уволил из «МЮ» уже 250 сотрудников! Некоторые из них посвятили жизнь клубу

На прошлой неделе в Каррингтоне эмоции зашкаливали.

Перезагрузка «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Джима Рэтклиффа продолжается, и за кулисами происходят вещи, которые действительно влияют на моральный дух клуба.

Ранее стало известно, что «МЮ» сократил выплаты Алексу Фергюсону ради экономии. Напомним, что Фергюсон остался в клубе на постах посла и одного из директоров в совете.

Однако это цветочки по сравнению с тем, что новый владелец клуба уже уволил 250 человек.

Недавно жертвой новый порядков стал Джон Аллен из команды по связям с общественностью. Джону 40 лет, и он проработал в «МЮ» 25 лет, начав с билетной кассы, а затем перейдя в отдел по связям с общественностью в 2011 году.

Джон – манкунианец до мозга и костей. Поэтому в четверг, на своей последней пресс-конференции, он, как и следовало ожидать, изо всех сил старался сдержать свои эмоции, когда прощался.

Эрик тен Хаг подарил ему футболку команды с номером 25 на спине, символизирующим его годы в клубе, и произнес небольшую речь, в которой поблагодарил его.

«Для меня было величайшей честью поработать со всеми этими тренерами. «МЮ» - это мой клуб, и мне очень повезло, что я так долго был его частью», - ответил Джон.

Джон Аллен не знает, почему его увольняют, он всего лишь один из тех 250, кого новая метла Рэтклиффа выметает, чтобы сократить фонд заработной платы.

На этой неделе также были уволены историк клуба Клифф Батлер после 40 лет работы в «МЮ» и Алекс Уайли, который провел 40 лет в качестве ответственного за экипировку команды.

Эмоциональные прощания не прекращаются, а оставшиеся сотрудники получают удвоенную рабочую нагрузку.