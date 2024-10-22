Моуринью за 4 месяца потратил солидную сумму в роскошном отеле Стамбула. Журналисты узнали ежедневное меню Жозе

Жозе Моуринью уже четвертый месяц возглавляет «Фенербахче». Команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов и теперь довольствуется борьбой в Лиге Европы. В турецкой Суперлиге подопечные Жозе занимают четвертую строчку после восьми туров.

С первого дня в Турции Моуринью поселился в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel Bosphorus. Самый дешевый номер в этой роскошной гостинице обойдется посетителю в 1000 фунтов стерлингов за ночь.

Отель находится в здании дворца XIX века в европейской части города, из окно открывается прекрасный вид на Босфор и азиатскую сторону, где базируется «Фенербахче».

Вечером вид еще лучше.

В отеле есть два бассейна – в том числе крытый, в котором каждое утро плавает Моуринью, утверждает Daily Mail.

Номера тоже симпатичные.

Жозе не жалеет средств на комфортное проживание. Журналисты высчитали, что за четыре месяца португалец оставил в отеле 142 000 фунтов стерлингов. Сумма, конечно, значительная, но для Особенного она составляет меньше 2% от его годовой зарплаты в Турции.

На территории Four Seasons Hotel Bosphorus есть сразу пять ресторанов: круглосуточный, ресторан рыбы и морепродуктов, заведение с блюдами азиатской и средиземноморской кухни, закусочная с кебабами, а также кафе, работающие во время бранча.

Сотрудники отеля шутят, что при всем разнообразии кухни Моуринью каждый вечер заказывает на ужин одно и то же – куриный суп, пиццу «Маргарита», мороженое и газированную воду.

Как пишет Dily Mail, иногда Жозе выходит за стены отеля на многолюдные улицы Бешикташа: тренер посещает любимое кафе, где подают донер-кебабы. Персонал заведения показал журналистам фото, на котором португалец в одиночестве ест кебаб – тренер просил сотрудников не делиться тем, что он их частый гость.

В следующем туре Лиги Европы «Фенербахче» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Помогут ли Жозе роскошные условия подготовить победную тактику на матч с «дьяволами»?

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