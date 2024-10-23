Так умеет только «Реал» в ЛЧ. Из 0:2 в 5:2 – уже второй раз

С «Ливерпулем» тоже блистал Винисиус.

«Реал» умеет творить чудеса в любое время года – и не только в плей-офф. Камбэк с «Дортмундом» – уже в истории Лиги чемпионов.

Просто вдумайтесь: это только второй случай в ЛЧ, когда команда, проигрывая в два мяча, выигрывает в три.

И первым это тоже делал «Мадрид» – в 1/8 финала ЛЧ-2022/23 с «Ливерпулем».

Тогда «Реал» пропустил дважды за 14 минут: Дарвин Нуньес шикарно подстроился и забил пяткой, а Тибо Куртуа сделал подарок Мо Салаху – очень быстрые 2:0 выглядели для «Ливерпуля» так приятно.

Но «Мадрид» быстро очнулся – и тогда тоже сверкал Винисиус. Сначала положил в дальний из штрафной, потом воспользовался ошбкой Алиссона – вратари сравнялись по фэйлам.

Второй тайм прошел идеально для «Реала»: Эдер Милитао забил победный, Карим Бензема уложил дубль за 12 минут. Пять голов на «Энфилде» подряд! За 40 с небольшим минут чистого игрового времени – так умеет только «Мадрид»!

«Реал» тогда стал первой командой в истории, положившей пять хозяевам на «Энфилде» в еврокубках. «Ливерпуль» раньше никогда не пропускал даже четыре, но три случались почаще – например, в 1/4 финала от «Бенфики» в сезоне-2021/22.

«Мадрид» громил составом, похожим на нынешний – с Тибо Куртуа, Лукой Модричем, Феде Вальведе, Винисиусом, Родриго, в центре защиты были те же Эдер Милитао и Антонио Рюдигер. При этом еще сверкал Бензема, а Дани Карвахаль и Давид Алаба не лечились от тяжелейших травм.

В ответном матче «Реал» тоже выиграл (1:0) и без проблем прошел дальше. Но в тот сезон фирменной победы все-таки не случилось: в полуфинале «Мадрид» вылетел от «Ман Сити» (1:5 по сумме).

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Фото: IMAGO/Ulrich Hufnagel/Global Look Press ; East News /Paul ELLIS / AFP; Gettyimages.ru /Michael Regan