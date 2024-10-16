«Что дальше? Француз возглавит наше Министерство обороны?» Англичане против Тухеля в сборной

Томас Тухель согласовал контракт со сборной Англии.

«Условия согласованы, контракт будет подписан с официальным заявлением, ожидаемым в ближайшее время», - пишет Фабрицио Романо.

Экс-тренер «Челси», «Баварии» и «ПСЖ» скоро приступит к работе. Но не все англичане довольны таким назначением.

Одна из газет сегодня вышла с таким заголовком: «Темный день для Англии».

Многие фанаты хотят видеть в качестве тренере национальной сборной англичанина.

📝 «Наша до недавнего времени величественная нация разрушается!».

📝 «Томас Тухель - немец. Что дальше? Француз возглавит наше Министерство обороны?».

📝 «Немец Тухель в роли англичанина? Нет, спасибо. Не для меня. И это закончится слезами».

Впрочем, есть и те, кто наоборот выражает оптимизм. Верит в потенциально нового коуча.

📝 «Отлично, возможно, главные трофеи наконец-то вернутся домой!».