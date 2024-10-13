ИИ назвал победителей десяти ближайших ЧМ – до 2062 года. Фанатов развеселил безумный прогноз нейросети
Сборная Аргентины потеряла очки в матче с Венесуэлой – команды играли на затопленном поле. Все же «альбиселесте» по-прежнему лидирует в квалификации ЧМ-2026.
Подопечные Скалони будут рады узнать, что искусственный интеллект пророчит им победу на ближайшем мундиале. По прогнозам нейросети, аргентинцы должны стать чемпионами мира и через 38 лет – в 2062 году.
ChatGPT сделал прогноз на победителей десяти ближайших ЧМ. Некоторые предположения искусственного интеллекта оказались очень смелыми. Например, нейросеть верит, что в 2058 году чемпионом мира станет Нигерия. Англичане, по прогнозу ChatGPT, должны справиться с проклятием и вернуть Кубок мира домой в 2046 году.
А вот, как выглядит весь список ближайших чемпионов мира по версии нейросети:
Соцсети такой прогноз лишь позабавил:
💭 «Нигерия – чемпион мира 2058 года, я буду там».
💭 «Парни, звучит логично. Харри Кейн к 2046 году точно закончит карьеру, так что у Англии будет шанс на трофей».
💭 «Черт, теперь придется дожить до 2058 года, чтобы увидеть победу Нигерии на чемпионате мира».
💭 «ChatGPT был под чем-то, когда делал этот прогноз. Англия и Нигерия? Серьезно?»
💭 «Как честный поклонник Роналду, я обязан сказать, что это крайне несправедливо, поскольку Месси заплатил ChatGPT, чтобы тот вообще не добавлял Португалию в список даже после того, как Роналду завершит карьеру».
💭 «Я обожаю эти предсказания от ChatGPT. Они всегда абсолютно нереалистичны, но ужасно смешные».
💭 «Все ясно, ChatGPT – главный поклонник Месси и хейтер Роналду».
💭 «Меняем Нигерию на Бразилию и убираем Англию. Тогда будет вполне правдоподобно».
💭 «Знаете, как-то грустно, что я скорее всего уже буду мертв, когда Англия станет чемпионом мира. А можно как-то побыстрее?»
💭 «Получается, Роналду придется играть до 2066 года. Черт!»
А что вы думаете о прогнозе? Как относитесь к подобным экспериментам с нейросетью?
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