Кейн показывал свои лучшие результаты при Тухеле. Кто еще входит в топ-5 главных тренеров в карьере Харри?

Наконец официально: Томас Тухель – новый тренер сборной Англии. Немец приступит к работе 1 января 2025 года.

Назначение Томаса наверняка обрадовало Харри Кейна, знакомого с тренером по «Баварии». Еще до официального объявления о приходе Тухеля в сборную Англии нападающий мюнхенцев лестно отзывался о немецком специалисте:

«Я хорошо знаю Томаса по прошлому году. Он фантастический тренер, отличный человек. Если Футбольная ассоциация Англии (FA) захочет узнать о нем больше, они всегда могут со мной связаться».

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Статистически Тухель – лучший тренер в карьере Кейна. В сезоне 2023/24 Харри провел 45 матчей за «Баварию» Томаса, в этих играх он забил 44 гола и отдал 12 ассистов.

Под руководством немецкого специалиста англичанин забивал каждые 89 минут – больше, чем при любом другом тренере. При Саутгейте Кейну было необходимо 107 минут, чтобы забить.

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