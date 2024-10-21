Левандовски вошел в элитный европейский топ-3. Выше Роберта только Роналду и Месси

Роберт Левандовски в 36 лет переживает вторую молодость под руководством Ханси Флика. В матче 10-го тура Ла Лиги против «Севильи» нападающий «Барселоны» оформил дубль – всего за 15 минут. «Блауграна» одержала разгромную победу со счетом 5:1.

Дубль позволил Левандовскому войти в тройку лучших бомбардиров в истории топ-5 европейских лиг. Теперь в копилке поляка – 366 голов, забитых на самом высоком уровне. По этому показателю Роберт обошел Герда Мюллера, легенда «Баварии» за свою клубную карьеру забил 365 голов.

В Европе Левандовски уступает лишь Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Чтобы занять почетное место в списке лучших бомбардиров, Левандовскому понадобилось 463 матча: он забил 312 голов в 384-х играх Бундеслиги и 54 мяча в 76-ти встречах Ла Лиги.

Месси, возглавляющий рейтинг, потратил 578 матчей в составе «Барсы» и «ПСЖ» на 496 голов. Роналду отстает от своего вечного соперника на один гол – Кришу понадобилось 626 матчей за «Ман Юнайтед», «Мадрид» и «Ювентус».

В этом сезоне Левандовски забил 12 голов в десяти первых матчах Ла Лиги, став первым игроком, которому покорилось это достижение после Месси. Аргентинец забил столько же мячей в первых десяти играх сезона-2019/20 – своей предпоследней кампании в Испании.

Как думаете, сколько голов наколотит Роберт к концу европейской карьеры?

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