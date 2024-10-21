Вернулся клубный футбол, а с ним и гонка бомбардиров: смотрим обновленную статистику топ-5 лиг⚽

Клубный футбол вернулся в прошедшие выходные после международной паузы. А это значит, что самое время посмотреть обновленную статистику, чтобы понять, кто является лидером топ-5 чемпионатов: АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги-1.

Специализированный портал Score 90 составил рейтинги из пяти лидеров по голам и ассистам в каждой лиге.

Премьер-лига

Коул Палмер возглавляет топ, хотя его «Челси» пока только на шестой строчке чемпионата.

Ла Лига

В чемпионате Испании без сюрпризов: Роберт Левандовски первый, как и «Барселона».

Серия А

В чемпионате Италии лидирует «Наполи», но лидеры гонки бомбардиров - это игрок «Интера» Маркус Тюрам и представитель «Аталанты» Матео Ретеги.

Бундеслига

У «Баварии» равное количество очков с «Лейпцигом», зато Харри Кейн единоличный лидер среди бомбардиров.

Лига-1

«ПСЖ» делит лидерство в домашнем чемпионате с «Монако», но Усман Дембеле пока взял пальму первенства в индивидуальной гонке.