Вернулся клубный футбол, а с ним и гонка бомбардиров: смотрим обновленную статистику топ-5 лиг⚽
Клубный футбол вернулся в прошедшие выходные после международной паузы. А это значит, что самое время посмотреть обновленную статистику, чтобы понять, кто является лидером топ-5 чемпионатов: АПЛ, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги-1.
Специализированный портал Score 90 составил рейтинги из пяти лидеров по голам и ассистам в каждой лиге.
Премьер-лига
Коул Палмер возглавляет топ, хотя его «Челси» пока только на шестой строчке чемпионата.
Ла Лига
В чемпионате Испании без сюрпризов: Роберт Левандовски первый, как и «Барселона».
Серия А
В чемпионате Италии лидирует «Наполи», но лидеры гонки бомбардиров - это игрок «Интера» Маркус Тюрам и представитель «Аталанты» Матео Ретеги.
Бундеслига
У «Баварии» равное количество очков с «Лейпцигом», зато Харри Кейн единоличный лидер среди бомбардиров.
Лига-1
«ПСЖ» делит лидерство в домашнем чемпионате с «Монако», но Усман Дембеле пока взял пальму первенства в индивидуальной гонке.