Дуглас Сантос близок к паспорту РФ. А может сыграть за сборную России?

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос, возможно, совсем скоро получит российское гражданство – могут выдать уже в этом году.

Но усиления для сборной России, похоже, не будет.

Паспорт могут выдать уже в этом году. Говорят, «Зенит» продвигает идею через министерства

Обо всем сообщил журналист Иван Карпов: процедура получения российского паспорта 30-летним бразильцем идет уже несколько месяцев.

«Зенит» направил запрос в РФС, там изучили инициативу, подготовили справку по заслугам игрока и выдали футболисту положительную характеристику для следующих стадий рассмотрения. Как отмечает Карпов, почти наверняка по Сантосу будет позитивное решение. Вероятно, он сможет получить паспорт уже в этом году.

Карпов утверждает, что игрок перестанет быть легионером в РПЛ и сможет выступать за сборную России, поскольку не заигран за Бразилию в официальных матчах.

Защитник играет в «Зените» с 2019-го и может стать очередным бразильцем в клубе с российским паспортом: в 2023-м гражданами РФ стали Малком и Клаудиньо, еще за клуб выступал Марио Фернандес.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев пока не комментирует: «Еще раз обращаю на это внимание: вы работаете не на слухах, а на информации, которую сообщают клуб и его официальные представители. Дождитесь информации от меня лично или от пресс-службы клуба, поскольку мы публикуем только ту информацию, которую считаем необходимой. Сегодня я комментировать это не буду».

Дуглас и сборная России – это реально?

Похоже, нет – из-за участия в Олимпиаде в 2016-м.

Объясняет спортивный юрист Михаил Прокопец: «Согласно пункту 3 статьи 6 Регламента по применению Устава ФИФА любой игрок, который участвовал в матче официального соревнования любого уровня и в любом виде футбола за одну футбольную ассоциацию, не имеет права играть за сборную другой ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 10 указанного Регламента.

«Официальным соревнованием», согласно определению из Устава ФИФА, является «соревнование сборных команд, организованное ФИФА или любой конфедерацией».

Сантос выступал на ОИ-2016 в составе национальной сборной Бразилии, выходил на поле в шести матчах. Футбольный турнир на ОИ-2016 является соревнованием, организованным ФИФА.

При этом к случаю Дугласа неприменимо ни одно из исключений из вышеуказанного общего правила, предусмотренного статьей 10 Регламента по применению Устава ФИФА. В частности, ему было больше 21 года, когда он играл за Бразилию на Олимпиаде.

Сантос не имеет права выступать за Россию, а также любую другую страну, кроме Бразилии. Но получить российский паспорт он сможет за «особые заслуги перед Россией» – это исключительный порядок, даже не упрощенный».

Кроме Олимпиады на счету Сантоса один товарищеский матч за Бразилию: в 2016-м против Панамы (2:0).

Кто еще из иностранцев получал паспорт РФ?

13 игроков до Дугласа Сантоса.

● Жерри-Кристиан Тчуйсе мог стать первопроходцем еще в 2000-м. Ему предложили вариант со сборной России по инициативе Олега Романцева сразу после перехода в «Спартак». «Поначалу не воспринял это всерьез. Думал, шутка. Но потом понял, что это был не розыгрыш, и ответил согласием. Я уже потерял надежду, что меня позовут в сборную Камеруна. А играть на высоком уровне хотелось», – вспоминал африканец.

Романцев обратился к президенту РФС Вячеславу Колоскову, тот – к советнику мэра Москвы по спорту Шамилю Тарпищеву. В том же году Тчуйсе получил паспорт, на следующий год его позвали на сбор, но за команду он так и не сыграл. По словам самого игрока, власти страны решили, что чернокожий футболист не может выступать за сборную России.

● Альберт Риера получил российский паспорт не по игровым причинам, а из-за жены Юлии Королевой – она русская, родом из Омска.

Благодаря супруге Риера сохраняет крепкую связь с Россией: в 2018-м открыл в Омске футбольную академию, там же пробегал полумарафон и кайфовал от бани с рыбалкой. А еще у его семьи есть дома в обеих странах: и в Испании, и в России.

● Дамьен Ле Таллек стал россиянином по схожей причине – из-за русской жены Кристины, расписались в 2019-м. Вариант со сборной тоже не исключался: супруга говорила, что футболист согласится, если получит вызов. Правда, на взрослом уровне так и не пригодился ни России, ни родной Франции – приезжал только в молодежки.

По окончании карьеры Ле Таллек тоже переехал в Россию: с 2024-го работает советником председателя правления «Зенита».

● Жоаозиньо получил паспорт в 2016-м на общих основаниях после пяти лет в России. Теоретически допускал и игру за сборную (Бразилия не звала), но так и не сложилось – играл в РПЛ до 2023-го и вернулся на родину.

● Неманья Пейчинович стал гражданином России в 2019-м. Но не ради сборной: серб объяснял, что сделал это для жизни в России после окончания карьеры. Паспорт он получил уже в составе китайского «Чанчунь Ятай», где задержался лишь на полгода в 2018-м. После полугода в Сербии за «Вождовац» Пейчинович вернулся в Россию и подписался с «Факелом», где в 2022-м закончил с футболом.

● Кристиан Рамирес получил гражданство в 2021-м после пяти лет жизни в Краснодаре и игры за местный клуб. О сборной речи не шло: с 2013-го он уже заигран за Эквадор.

Все объяснял в интервью «Чемпионату»: «Живу в России уже несколько лет – почувствовал, что время пришло. На самом деле я давно хотел получить российское гражданство. Когда появилась возможность, сразу ей воспользовался. А почему нет? Это может очень пригодиться в будущем. Возможно, после завершения футбольной карьеры я продолжу работать в России, останусь здесь жить. Никогда не знаешь, как все сложится. Поэтому я решил подтянуть русский язык и оформить гражданство».

В 2023-м Рамирес уехал в венгерский «Ференцварош».

● Малком и Клаудиньо вместе получили по паспорту в феврале 2023-го. Все сделали по упрощенной процедуре после обращения «Зенита» в Минспорта. О сборной России тоже говорили, но тут ситуация как с Дугласом Сантосом: и Малком, и Клаудиньо участвовали со сборной Бразилии на Олимпиаде-2020 в Токио, а это считается официальным турниром.

Малком уже покоряет Саудовскую Аравию с «Аль-Хилалем», Клаудиньо до сих пор в Санкт-Петербурге.

● Ари с красным паспортом с 2018-го и даже сыграл в двух матчах: в товарищеском против Германии (0:3) и в группе Лиге Наций против Швеции (0:2). Сыграть за сборную предлагал еще Фабио Капелло в 2015-м, все процедуры завершили только через три года, хотя планировали к домашнему ЧМ в России.

● Роман Нойштедтер в 2015-м публично выразил желание выступать за сборную России, вспомнил о русских корнях со стороны матери, хотя рос в Германии. Уже через год официально стал гражданином и дебютировал в товарняке против Чехии (1:2). За 13 матчей отметился голом Турции в группе Лиге наций (2:0), какое-то время даже был в основной обойме. Последний раз приезжал в 2021-м.

● Константин Рауш родился в Томской области, но в детстве переехал с семьей в Германию и там же стартовал в футболе. Рауш получил гражданство России в 2015-м и заявил, что всю жизнь ощущал себя россиянином: игра за сборную была его мечтой.

Защитник провел за национальную команду девять матчей и отдал два ассиста, оба против Чехии в товарняке в 2019-м (5:1).

● Марио Фернандес сыграл за сборную больше, чем остальные натурализованные игроки: 33 матча, в которых оформил 5+3. Он играл в России с перехода в ЦСКА в 2012-м, а паспорт получил в июле 2016-го.

Дальше были четыре года в сборной: тот самый гол Хорватии на ЧМ-2018, стабильное место в основе и победный мяч Казахстану в 2019-м. Последний раз появлялся в 2021-м.

● Гильерме стал гражданином России в ноябре 2015-го и дебютировал в следующей же международной паузе в товарняке против Литвы (3:0). Всего Гильерме провел за сборную 19 матчей, отыграл почти весь отбор к Евро-2020. Лишь в последнем матче его заменил Антон Шунин.

Получение паспорта аргументировал в 2023-м: «У меня были сомнения, связанные с этим, но я уже столько лет в России, и с учетом всего, что Россия сделала для моей жизни и карьеры, почему я должен отказываться? Я в Бразилии никогда не буду в сборной, там меня вообще никто не знает».

Фото: fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; РИА Новости /Антон Денисов, Павел Бедняков