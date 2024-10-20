Кейн сравнил «Барсу» с десятой командой Бундеслиги. Назвал два игровых сходства

Жеребьевка Лиги чемпионов вновь свела «Барселону» с «Баварией». Со своей бывшей командой встретится не только Ханси Флик, но и Роберт Левандовски.

Харри Кейн после победы «Баварии» над «Штутгартом» похвалил предыдущую девятку мюнхенцев:

«Роберт – фантастический нападающий, один из лучших в моем поколении. Это будет особенная игра. Многие из наших ребят отлично знают их тренера [Флика]».

Также Кейн предположил, чего «Баварии» стоит ждать от «блауграны»:

«Мы ожидаем встречи с таким же соперником, как и сегодня [«Штутгарт»], соперником, который хочет владеть мячом и высоко прессингует. Это будет тяжелый бой, но мы справимся».

В матче против «Штутгарта», который после семи туров Бундеслиги занял десятую строчку, Харри забил три гола. Наконец англичанину удалось оформить немецкий хет-трик – когда три мяча забиты последовательно в одном тайме. Вы ведь помните о таком необычном правиле в Бундеслиге?

Любопытно, что последним игроком, оформившим «идеальный» хет-трик за «Бавария», был Левандовски. Роберт сделал это в том самом матче против «Вольфсбурга» в 2015 году, когда поляк забил рекордные пять голов за 9 минут .

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