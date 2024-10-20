Ох, фанаты «Барсы» запустили петицию: не хотят, чтобы против «Баварии» и «Реала» выходил этот игрок

В сентябре «Барселона» потеряла основного вратаря Марка-Андре тер Стегена. Он настолько незаменим, что клуб не стал рассчитывать на второго кипера и подписал свободного агента Войцеха Шченсны.

Поляк еще не сыграл за новый клуб – набирает форму. Впереди у «Барсы» сложные соперники: «Севилья», «Бавария» и «Реал». Все идет к тому, что в воротах будет Иньяки Пенья. Фанаты обеспокоены.

Болельщики каталонцев запустили петицию, чтобы «Барса» не выпускала Пенью на эти матчи. Звучит бессердечно и абсурдно, но акция реальная и набирает обороты: подписались уже более 800 человек.

А в описании говорится следующее: «Я не хочу, чтобы моя команда пропустила 20 мячей в двух матчах».