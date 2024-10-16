У кого из европейских клубов самый большой фонд заработной платы? «Барса» лишь восьмая, в топ-20 много клубов из Англии

Вместе с трансферными стоимостями растут и зарплаты игроков. Пандемия коронавируса серьезно ударила по футболу, многим клубам пришлось бороться с тяжелыми экономическими последствиями.

«Барселона» была вынуждена разбираться с раздутым фондом заработной платы, оставшимся после предыдущего руководства. Из-за этого «блаугране» пришлось попрощаться со многими футболистами: слезы Лео Месси на прощальной пресс-конференции поклонники каталонцев вряд ли забудут.

Лапорта и компания провели неплохую работу над финансовым положением клуба. Сегодня «Барса» занимает восьмую строчку рейтинга, составленного изданием Football e Finanza. Итальянские журналисты собрали топ-20 европейских клубов, которые в сезоне-2024/25 тратят больше остальных на зарплаты игроков до вычета налога.

Первое место в рейтинге занимает вечный противник «Барсы» – «Мадрид». В этом сезоне «сливочные» выделят на зарплату футболистов 271,2 млн евро. Немного от «королевского клуба» по тратам отстает «Бавария», мюнхенцы суммарно платят футболистам 270,2 млн евро. Как уточняет Football e Finanza, оба клуба держат финансовое положение в плюсе за счет умелого руководства и стабильных результатов на футбольном поле.

А вот «Ман Сити», занимающий третью строчку топа, может рассчитывать на почти бесконечные экономические ресурсы из ОАЭ. Соседи «горожан» по Манчестеру занимают четвертое место рейтинга, замыкает пятерку «ПСЖ».

Топ-20 клубов Европы с самым большим фондом заработной платы

Сумма указана в млн евро до всех вычетов

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Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков. Вот какая теперь цена у самых дорогих футболистов топовых сборных Европы