Официально – Андрес Иньеста начал учиться на тренера. Фанаты уже ждут легенду в «Барсе»

Андрес Иньеста и двух недель не смог прожить без футбола. 8 октября «Барселона» торжественно проводила легенду на пенсию , спустя всего 10 дней испанец начал обучение на тренера.

Освоить ремесло Иньесте помогает Ассоциация футбола Объединённых Арабских Эмиратов. О новом этапе в карьере рассказал сам Андрес:

«Первый день тренерских курсов. Спасибо Ассоциации футбола ОАЭ за предоставленную мне возможность начать учиться и тренировать».

Фанаты уже ждут Андреса в «Барсе»:

💭 «Учитывая все успехи в твоей карьеры, мы все уверены, что ты легко адаптируешься на новом этапе карьеры! У тебя есть все, чтобы стать великолепным тренером, Андрес!».

💭«Надеюсь, Андрес не забудет свой родной клуб. Мы все его ждем».

💭 «Он так мило смотрится с рюкзаком, школьник Андрес. Желаю ему успехов и скорее вернуться в «Барселону», он нужен своему клубу».

💭 «Просто представьте возвращение Хави, в штабе которого будет начинающий тренер Андрес Иньеста».

💭 «Умнейший игрок, замечательный человек и, я уверен, в будущем великолепный тренер. Андрес, в «Барсе» фанаты тебе всегда будут рады».

💭 «Андрес Иньеста начинает тренировать. С ума сойти, только вчера он играл с Хави в «Барсе», сколько же мне лет? Надеюсь когда-нибудь увидеть его возвращение в «Барсу», желательно с Хави и Месси».

Как думаете, из Иньесты получится достойный тренер?

Иньеста рассказал, кто на самом деле сделал тот гол в финале ЧМ-2010

📸🎥 Иньеста в гостях у «Барсы». Андрес поболтал с игроками и взял мастер-класс у Флика

Иньеста уходит легендой. Вот список его достижений