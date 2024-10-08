«Наполи» влетел в топ-20 клубов Европы! И «Монако» тоже
Клубный футбол отдыхает, а мы осмысляем увиденное. По итогам сентября и начала октября в рейтинг ворвалось семь новичков. Ни одного из них нет в десятке, но как минимум Антонио Конте туда метит.
Классический дислеймер: этот рейтинг составляет на основе субъективных оценок авторов Спортса’’. Несмотря на то, что мы расставляем команды по местам, главная цель: держать в курсе состояния топ-клубов и подсвечивать интересные проекты.
Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова
Тот же Арсенал прошел куда более сложный календарь и без поражений.
Но, возможно, из-за того, что критерии ранжирования , признаюсь, не ясны.
Сити 5 игр, 3 ничьи, 7/5 голы. сохранение первого места.
По очкам равенство что в АПЛ что в ЛЧ, календарь плюс-минус одинаковый на старте,по ряду показателей вроде xg допущенных у своих ворот Арсенал даже лучше. И в чем прогресс Сити, если в последних матчах тот же Фулхэм набивает больший xg, а с Ньюкаслом была равная игра?
Ну и РБ ниже Тоттенхэма, который в ЛЧ даже не играет - это полный бред
Соглашусь, чтобы было бы неплохо указывать, кто в этом месяце вылетел из топ-20 по сравнению с предыдущим