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«Наполи» влетел в топ-20 клубов Европы! И «Монако» тоже

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Клубный футбол отдыхает, а мы осмысляем увиденное. По итогам сентября и начала октября в рейтинг ворвалось семь новичков. Ни одного из них нет в десятке, но как минимум Антонио Конте туда метит. 

Классический дислеймер: этот рейтинг составляет на основе субъективных оценок авторов Спортса’’. Несмотря на то, что мы расставляем команды по местам, главная цель: держать в курсе состояния топ-клубов и подсвечивать интересные проекты. 

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

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