🎥 Калафьори осваивается в «Арсенале». Вынес вердикт британской кухне и рассказал, как учил английский

Риккардо Калафьори продолжает осваиваться в «Арсенале». Защитник провел восемь матчей за «канониров» и даже записал на свой счет гол – в матче против «Манчестер Сити». Портал WhoScored поставил переезд Риккардо в Лондон на седьмую строчку рейтинга лучших летних трансферов АПЛ.

В новой стране не справиться без знания языков. К счастью, Калафьори приехал в «Арсенал» подготовленным: он изучал английский по сериалам и текстам песен. Об этом итальянец рассказал в интервью BBC – говорил на английском:

«Английский я учил, наверное, с самого детства. Начинал с просмотра Netflix и изучения текстов песен. Слушал британский дрилл [поджанр хип-хопа]. Но я все еще учусь, хочу брать уроки, чтобы стать лучше».

Также итальянец вынес вердикт английской кулинарии:

«Честно говоря, я ожидал худшего! Все не так плохо. Фиш-энд-чипс не так уж и плох. Раз в месяц это можно съесть. Я хочу пережить весь опыт, понимаешь? Стать англичанином».

Фанаты оценили метод изучения английского от Калафьори:

💭 «Боюсь представить, какой у него словарный запас, если он учил язык на гангстерском рэпе».

💭 «Черт, теперь ясно, почему он на поле такой зверь».

💭 «Игрокам «Арсенала» лучше не устраивать с ним разборки на тренировках».

💭 «Он один из нас! Я тоже учил английский на песнях, только я всегда отдавал предпочтение британскому року».

💭 «Британский рэп довел этого бедного итальянца до состояния, когда ему нравится фиш-энд-чипс!»

Как оцените первые месяцы Калафьори в «Арсенале»?

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