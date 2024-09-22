🎥 «Сити» в бешенстве от судейства в матче с «Арсеналом»! Пеп бил ногой по креслу, а игроки толпой спорили с арбитром

«Ман Сити» принимает «Арсенал» в рамках пятого тура Премьер-лиги. Битва ученика и учителя получается огненной.

Эрлинг Холанд вывел «горожан» вперед на 9-й минуте встречи. К несчастью, на 21-й минуте Родри получил травму после столкновения с Парти. Испанец покинул поле, его заменил Матео Ковачич.

Уже на 22-й минуте «Арсенал» организовал атаку, которая привела к пушечному голу Калафьори. Это первый мяч Риккардо за «канониров».

Травма Родри и быстрый гол соперника вывели из себя Гвардиолу – эмоции тренер выместил на кресле.

Футболисты «Сити» не были довольны работой Майкла Оливера. Арбитр говорил с Уокером после того, как «Арсенал» получил право на штрафной, с которого и началась голевая атака. Кайл не успел вернуться на свою позицию, а судья уже дал свисток.

Кроме того, подопечные Гвардиолы пытались доказать, что «канониры» разыграли мяч в нескольких метрах от точки, где произошел фол. Игроки окружили арбитра, высказывая свое недовольство.

Так или иначе, Майкл Оливер засчитал мяч Калафьори. После «Арсенал» успел выйти вперед, а под конец тайма лишиться игрока – Троссард получил красную.

Чего ждать от второй половины встречи?

Родри на ровном месте получил травму. Это не повлияет на его шансы в гонке за «ЗМ»