Лучшие пары защитников в истории АПЛ: Фердинанд и Видич на втором месте, лишь одна пара из «Сити» в топ-20

Transfermarkt определил 20 лучших пар центральных защитников в истории АПЛ по количеству пропущенных мячей за игру.

Возглавляет список легендарный дуэт «Арсенала» Сола Кэмпбелла и Коло Туре, которые пропустили лишь 0,70 гола за игру в 53 матчах.

За ними следует грозная пара «Манчестер Юнайтед» - Рио Фердинанд и Неманя Видич, которые пропустили 0,71 мяча за игру в 118 матчах.

В топ также попали Джон Терри и Рикарду Карвалью из «Челси», а также Вирджил ван Дейк и Джоэл Матип из «Ливерпуля».