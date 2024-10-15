Лучшие пары защитников в истории АПЛ: Фердинанд и Видич на втором месте, лишь одна пара из «Сити» в топ-20
Transfermarkt определил 20 лучших пар центральных защитников в истории АПЛ по количеству пропущенных мячей за игру.
Возглавляет список легендарный дуэт «Арсенала» Сола Кэмпбелла и Коло Туре, которые пропустили лишь 0,70 гола за игру в 53 матчах.
За ними следует грозная пара «Манчестер Юнайтед» - Рио Фердинанд и Неманя Видич, которые пропустили 0,71 мяча за игру в 118 матчах.
В топ также попали Джон Терри и Рикарду Карвалью из «Челси», а также Вирджил ван Дейк и Джоэл Матип из «Ливерпуля».