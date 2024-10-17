🎥 Месси получил награду как самый титулованный футболист в истории. На церемонии Лео назвал «Барсу» домом и клубом жизни

Испанская газета Marca устроила церемонию, чтобы вручить Лионелю Месси награду самому титулованному футболисту в истории. На счету аргентинца – 46 трофеев, последнюю награду Лео взял совсем недавно: «Интер Майами» досрочно выиграл регулярку МЛС .

Чтобы поздравить Месси с солидным достижением, Marca подготовила для игрока золотую статуэтку. Награду Лионель получил лично.

На церемонии Лео размышлял о своей карьере, которая подходит к концу:

«На протяжении всей моей карьеры у меня были и трудные времена. Не все складывалось так прекрасно. Но неудачи помогли мне достичь того, что я имею сейчас.

Слава Богу, я могу сказать, что осуществил все свои мечты. Моей самой большой мечтой было выиграть чемпионат мира, и не только моей, но и каждого футболиста: мы все мечтаем об этом, когда только начинаем играть.

Я выиграл все для клуба своей жизни, «Барселоны», я также брал титулы в «ПСЖ», не могу просить большего. Сборная Аргентины и «Барселона» – мой дом. Сегодня я тоже нахожусь в месте [«Интер Майами»], где чувствую себя очень счастливым, это новый этап в моей жизни.

Моя любовь к футболу огромна. Финал моей карьеры близок, сейчас я наслаждаюсь каждым моментом и ценю каждое мгновение на поле по максимуму, насколько это возможно».

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