20 лет назад Месси дебютировал в Ла Лиге. Тогда его еще останавливали защитники, а он цеплялся за каждый мяч
16 октября 2004 года Лионель Месси дебютировал за «Барселону» в Ла Лиге. 17-летний аргентинец заменил Деку (действующего спортивного директора каталонцев) и получил восемь минут.
Сыграл не очень ярко: открывался, цеплялся за мячи, но еще не уходил от соперников с закрытыми глазами.
А потом – история:
🏟️ 778 матчей
⚽ 672 гола
🅰️ 303 передачи
🏆 10 титулов Ла Лиги
🏆 7 Суперкубков Испании
🏆 7 Кубков Испании
🏆 7 «Золотых мячей» (за время в Ла Лиге)
🏆 6 «Золотых бутс»
🏆 4 Лиги чемпионов
🏆 3 Суперкубка УЕФА
🏆 3 Клубных чемпионата мира
🏆 2 требла