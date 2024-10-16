20 лет назад Месси дебютировал в Ла Лиге. Тогда его еще останавливали защитники, а он цеплялся за каждый мяч

16 октября 2004 года Лионель Месси дебютировал за «Барселону» в Ла Лиге. 17-летний аргентинец заменил Деку (действующего спортивного директора каталонцев) и получил восемь минут.

Сыграл не очень ярко: открывался, цеплялся за мячи, но еще не уходил от соперников с закрытыми глазами.

А потом – история:

🏟️ 778 матчей

⚽ 672 гола

🅰️ 303 передачи

🏆 10 титулов Ла Лиги

🏆 7 Суперкубков Испании

🏆 7 Кубков Испании

🏆 7 «Золотых мячей» (за время в Ла Лиге)

🏆 6 «Золотых бутс»

🏆 4 Лиги чемпионов

🏆 3 Суперкубка УЕФА

🏆 3 Клубных чемпионата мира

🏆 2 требла