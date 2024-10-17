Топ-6 лучших футболистов в истории по версии Marca. Объяснили первое место

Испанское издание Marca опубликовала свой рейтинг шести лучших футболистов в истории.

1. Лионель Месси 🇦🇷

2. Криштиану Роналду

3. Пеле

4. Альфредо Ди Стефано 🇦🇷

5. Диего Марадона 🇦🇷

6. Йохан Кройфф

Первое место Месси Marca объяснила так: «В этой большой шестерке все имеют невероятный послужной список. Месси выиграл больше всех (46 трофеев), поэтому ему принадлежит честь быть признанным первым номером среди первых номеров».