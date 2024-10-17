1 мин.

Топ-6 лучших футболистов в истории по версии Marca. Объяснили первое место

20

Испанское издание Marca опубликовала свой рейтинг шести лучших футболистов в истории.

1. Лионель Месси 🇦🇷

2. Криштиану Роналду

3. Пеле

4. Альфредо Ди Стефано 🇦🇷

5. Диего Марадона 🇦🇷

6. Йохан Кройфф

Первое место Месси Marca объяснила так: «В этой большой шестерке все имеют невероятный послужной список. Месси выиграл больше всех (46 трофеев), поэтому ему принадлежит честь быть признанным первым номером среди первых номеров».

logoЛа Лига
logoЛионель Месси
logoРеал Мадрид
logoКриштиану Роналду
logoПеле
logoАльфредо Ди Стефано
logoДиего Марадона
logoЙохан Кройфф
logoБарселона
Клубы