Топ-6 лучших футболистов в истории по версии Marca. Объяснили первое место
Испанское издание Marca опубликовала свой рейтинг шести лучших футболистов в истории.
1. Лионель Месси 🇦🇷
2. Криштиану Роналду
3. Пеле
4. Альфредо Ди Стефано 🇦🇷
5. Диего Марадона 🇦🇷
6. Йохан Кройфф
Первое место Месси Marca объяснила так: «В этой большой шестерке все имеют невероятный послужной список. Месси выиграл больше всех (46 трофеев), поэтому ему принадлежит честь быть признанным первым номером среди первых номеров».
Учитывалась вся карьера и достижения, для этого надо просто перейти на сайт Марки и почитать.
Там полностью расписана карьера Месси: статистика, трофеи, награды, влияние на команду, на футбол в целом.
Его карьера величайшая в спорте - цитата Марки.