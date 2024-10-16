Кто кроме Месси и Роналду тащит свои сборные? Есть рекордсмен, умерший в 37 лет

Лео Месси оформил 3+2 в матче с Боливией (6:0) и догнал Криштиану Роналду по голевым действиям за сборную (у обоих по 169). Аргентинец и португалец – лидеры своих команд в 21 веке. В топ-5 также Неймар, Роберт Левандовски и Луис Суарес.

А вот по голам Месси еще далеко до Роналду – 21 мяч. Зато теперь Лео вышел на второе место по голам за сборную за всю историю футбола, обогнав Алеи Даеи, завершившего карьеру в 2007-м. Об остальных в этом списке вы вряд ли много слышали.

Сунил Чхетри – рекордсмен сборной Индии. Он всего на год младше Криштиану, сейчас выступает за «Мумбаи Сити». Мухтар Дахари умер в 1991-м, в 37 лет, в статусе лучшего бомбардира сборной Малайзии.