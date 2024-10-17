Оскар ехал в Китай за деньгами, но влюбился в Шанхай и остался на 7 лет. Ему платят в 8 раз выше лимита!

Мастер подписания выгодных контрактов.

2017-й. В Китае футбольная революция: клубы массово и за большие деньги скупают известных футболистов, главная сделка у «Шанхай Порта» – за 70 миллионов евро в «Челси» купили 25-летнего Оскара.

2024-й. Суперзвезд в Китае не осталось. Только 33-летний Оскар тут уже семь лет. Но и он скоро уедет. Жирный контракт истекает, а больших денег давно не дают.

Как же получилось, что бразилец все еще в Китае? И как он вообще там выглядит? Это, кстати, скоро узнаем на Спортсе’’ – в пятницу в 15:00 мск посмотрим выездной матч «Порта» против «Чэнду», третьей команды сезона . Игра – главная надежда Леонида Слуцкого, лучший шанс, что лидирующий «Порт» потеряет очки и позволит «Шанхай Шеньхуа» нашего тренера выйти на первое место.

Оскар не скрывал, что едет ради денег. Каррагер назвал это позором, а Конте взывал к страсти

20-летний Оскар перешел в «Челси» в 2012-м. Бразилец быстро адаптировался. И хоть «Челси» пошатывало, на него рассчитывали все тренеры того времени: Рафа Бенитес, Жозе Моуриньо и Гус Хиддинк. За первые четыре сезона в «Челси» Оскар выиграл АПЛ, Лигу Европы и Кубок лиги.

Дела пошли скверно с приходом Антонио Конте. Осенью итальянец усадил Оскара на лавку. И в зимнее окно пришлось что-то решать. Сыпались разные варианты. Оскаром сильно интересовался «Атлетико», писали о «Ювентусе» и другие топах. Но полузащитник укатил в Китай. Тогда еще «Шанхай СИПГ», где уже играл купленный в «Зените» Халк, дал ему 24 млн евро в год чистыми. Больше на тот момент зарабатывали только Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар – и все были как раз в европейских топ-клубах.

В такие моменты футболистов часто ловят на лицемерии. Уехав на периферию за хорошие деньги, они втирают о развитии и перспективах. Оскар хвалил китайский футбол и говорил, что местная лига станет одной из лучших в мире. Но честно сказал: да, я здесь ради денег.

«Все футболисты хотят зарабатывать, чтобы помогать своим семьям, – говорил Оскар в 2017-м Copa90. – Решив поехать в Китай, я больше думал о семье, чем о карьере. У меня были хорошие предложения от топ-клубов Европы. Любой человек хочет зарабатывать как можно больше, чтобы помочь близким. Я вырос в бедной семье, у нас ничего не было. В Китае делают предложения, от которых невозможно отказаться».

Переход в «Шанхай» закрыл для Оскара дорогу в сборную Бразилии, но это его совсем не беспокоило. «Меня не волнует, попаду я на чемпионат мира или нет. Меня постоянно критикуют за переезд в Китай, но я забочусь о своем будущем и будущем моей семьи. Я не хочу быть бедным, когда постарею, и жить воспоминаниями о том, как играл на чемпионате мира», – делился Оскар перед ЧМ-2018.

Переход бразильца поднял бурю. Конте разнес стремление Оскара заработать: «Страсть к футболу должна быть сильнее, чем страсть к деньгам. Когда мы начинаем играть в футбол детьми, не думаем о деньгах. Если жажда денег важнее желания играть, это плохо».

Юрген Клопп то ли с сарказмом, то ли с иронией говорил: зато теперь семье Оскара можно не беспокоиться о деньгах. Маурсио Почеттино отмечал, что для него борьба с лучшими в АПЛ важнее любых денег. А Джейми Каррагер вообще не подбирал слов: назвал решение Оскара позором и сказал, что ему должно быть стыдно.

Бразилец переподписал контракт до ковида, новых ограничений и краха прежней модели китайского футбола. Филигранно!

Оскар точно не задержался бы в Китае надолго, если бы не серия обстоятельств.

Он переходил, когда потолка зарплат не было, действовал только жесткий лимит: каждая команда могла заявить на сезон пятерых иностранцев. И то по схеме «4+1», где четверо – футболисты из любых стран, а еще один – дополнительная квота для игрока из Азии.

По чуть-чуть правила ужесточали. Сначала для клубов ввели стопроцентный налог на трансферы из-за границы (покупка бразильца стоила бы «Шанхаю» 140 млн). С 2019-го разрешили тратить на зарплаты не более 65% бюджета. В этот момент Оскару дали новый пятилетний контракт на 24 млн евро в год. И это идеальное время! Потому что уже с 2021-го зарплату легионеров ограничили тремя миллионами.

Прежняя модель китайского футбола умерла, дорогих игроков из Европы больше не завозили, выписывать жирные контракты не могли. Из-за новых ограничений банкротились большие китайские клубы. И тут Оскару повезло! «Шанхай Порт» оказался достаточно прочным, чтобы выдержать бурю и перестроиться под новые реалии.

Оскар успел продлил контракт за пару месяцев до пандемии. Если бы формальности сдвинули немного вперед, все могло и сорваться, у «Шанхая» были бы все основания сослаться на форс-мажор.

Жизнь Оскара в Китае: дисквалификация, костюм химзащиты, странные интервью

О времени Оскара в Китае известно не так много. Самый громкий и единственный скандал случился еще в первый год. Тогда в матче с «Гуанчжоу Фули» бразилец спровоцировал массовую драку, он дважды пробил мячом по сопернику в игровых эпизодах. За это Оскара забанили на восемь матчей и оштрафовали на 40 тысяч юаней (по курсу на тот момент – 5240 евро).

В марте 2020-го все поняли, что ковид – это серьезно. Людей призывали к самоизоляции. Закрывались целые страны. Оскару тогда удалось вернуться в Китай за 11 минут до закрытия границы, пришлось только пройти 14-дневный карантин.

В ноябре «Шанхай» уже играл в азиатской Лиге чемпионов. Оскар с командой путешествовал в костюмах химзащиты.

Отдельная история – странные интервью о карьере в Европе. Первое время Оскар говорил, что вернется туда через два-три года. И стабильно поднимал тему раз в год.

В 2019-м бразилец зачем-то рассказал, что ведет переговоры с «Интером» и «Миланом», намекая на готовность играть в Италии. В 2021-м он вдруг заявил, что хочет завершить карьеру в «Челси». Между этим полузащитник хвалил Китай и не исключал, что получит китайское гражданство. Параллельно в медиа всплывали инсайды совсем о другом: два года назад писали про возможный переход в «Барселону».

К Оскару мало вопросов: стабильно дает результат. И не возникает, что партнеры слабые

Все семь лет Оскар провел стабильно, у него 75 голов и 132 ассиста за 240 матчей. Из-за травм он пропустил всего семь игр, «Шанхай Порт» за это время дважды становился чемпионом Китая.

«Когда Оскар был в форме, он мог преображать матчи, – делился с The Athletic экс-тренер «Шанхая» Витор Перейра.– Иногда в Китае игроки пытаются противопоставить природным способностям агрессию, поэтому ему часто приходилось с таким сталкиваться, но он обладал высочайшим мастерством. Еще нужен сильный характер, чтобы понимать ограничения своих одноклубников и помогать им расти. Если придешь в клуб с правильным отношением, сможешь завести друзей и поможешь другим совершенствоваться. Именно так и поступил Оскар. Он многое сделал для клуба за эти годы».

Бельгиец Эдвард Стилл, работавший в штабе тренера Ивана Леко в 2021-2022-м, отмечал, что Оскар прекрасно ощущал себя в коллективе и был лидером раздевалки, не пытаясь дистанцироваться от менее статусных партнеров по команде. Стилл характеризует бразильца как непредвзятого, приятного в общении и обучаемого.

«Он не был машиной, абсолютным убийцей на тренировках, но был более чем профессионалом, это оказало большое влияние на остальных. Когда он отдавался на максимум, все делали то же самое», – делился Эдвард.

По словам бывшего тренера, иногда разница в классе с остальными игроками вызывала у Оскара разочарование, но никаких разногласий не было. Особенно из-за зарплаты. Все понимали, что бразилец большой профи и заслуженно получает такие деньги.

Оскар говорит на китайском, его дети болтают свободно. Но жить в Китае дальше он не намерен

Перейра и Стилл отдельно отмечали, что семья Оскара хорошо обосновалась в Шанхае и счастлива там. «Это прекрасное место для жизни, – говорил бельгиец. – Дети Оскара учатся в действительно хороших школах, очень комфортных. В том числе поэтому он остается в Китае».

Оскару очень нравится там жить. Больше всего он ценит чувство безопасности.

«Мои дети ходят в школу и возвращаются домой на автобусе, не беспокоясь о безопасности. Мы можем выходить на улицу сколько захотим в 2-3 часа ночи, и ехать куда угодно. Ничего не случится. Здесь нет наркотиков, это что-то из другого мира. Только те, кто здесь живет, понимают, каково это», – признавался Оскар.

Близка Оскару и жизненная философия китайцев: «Им неважно, кто вы, что вы носите, они уважают вас как личность». Бразилец не видит в Шанхае и расовой дискриминации – говорит, что это тоже одна из главных ценностей.

Двое детей Оскара свободно разговаривают на китайском и даже овладели шанхайским диалектом. Сам он лингвистически продвинут не настолько, но разговаривать на китайском может.

Однако отъезд из Китая неизбежен.

«Я люблю Шанхай, но это слишком далеко от дома, – признается Оскар. – Мы не можем оставаться здесь вечно. Моя мама стареет, у моих сестер появляются дети. Мы хотим быть ближе к дому».

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Последняя задача Оскара – взять на прощание чемпионский титул. У бразильца 13 голов и 19 ассистов за 26 матчей чемпионата Китая, «Шанхай Порт» лидирует с отрывом от «Шанхая Шеньхуа» Леонида Слуцкого в два очка.

В 15:00 мск в пятницу посмотрим вместе на Спортсе’’ игру «Порта» с «Чэнду Жунчен» , где Оскар поведет свою команду к одной из ключевых побед на пути к золоту, а мы будем надеяться, что лидер потеряет очки и позволит «Шанхаю» Слуцкого выйти на первое место.

Игру для вас прокомментируют Артем Терентьев и Анастасия Романовская – для «Шанхай Шеньхуа» это счастливый дуэт, это при них Леонид Слуцкий за минуту безумно превращал 0:1 в 2:1 на 90-й .

Фото: Gettyimages.ru /Di Yin, Visual China