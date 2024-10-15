Сообщается, что у Мбаппе начались проблемы с психикой и алкоголем. Фанаты нашли опровержение новости

В карьере Килиана Мбаппе наступили непростые времена. Сперва капитан «синих» отказался ехать в сборную, сославшись на травму, за что получил тонну критики от именитых французов. Во время матча подопечных Дешама Кики заметили в Стокгольме – шведская пресса утверждала, что футболист посетил ночной клуб.

На днях журналисты поделились еще одной громкой новостью: полиция Стокгольма начала расследование после того, как женщина пожаловалась на изнасилование, случившееся в отеле, где Килиан и его друзья провели два дня. Нападающий «Мадрида» обвинения в изнасиловании назвал фейком .

Французский журналист Роман Молина, сотрудничающий с BBC и The New York Times, сообщил , что у Мбаппе начались проблемы с ментальным здоровьем:

«Когда кто-то начинает много тусоваться и употреблять алкоголь, это редко бывает хорошим признаком. Это происходит с Килианом, Неймар вел себя так же, когда впал в депрессию».

Болельщики не верят журналисту, особенно их возмутили слова об алкогольной зависимости Килиана:

💭 «Очередные нападки на Мбаппе. Не верю ни одному слову в прессе, «ПСЖ» никак не может от него отстать, поэтому придумывает все эти истории».

💭 «Человек, который настолько ненавидит алкоголь, что изо всех сил старался не рекламировать алкогольную компанию, спонсировавшую награду игроку матча во время чемпионата мира, теперь алкоголик. Не куплюсь на это».

💭 «Люди рассказывают эти новости так, будто они живут с Мбаппе и постоянно ходят за ним. Мбаппе специально никогда публично не брал в руки алкоголь, его позиция ясна».

💭 «Могу предположить, что Килиану морально тяжело после переезда в другую страну. Но никогда не поверю в то, что этот человек страдает от алкогольной зависимости. Он всегда выступал против алкоголя. Вспомните, как он вел себя на чемпионате мира с наградой игроку матча».

💭 «Французы бесятся из-за того, что Мбаппе уехал из дерьмового «ПСЖ» в «Мадрид». Именно поэтому французские журналисты придумывают весь этот бред».

А что вы думаете о подобных сообщениях в прессе?

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