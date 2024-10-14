Шведская пресса обвиняет Мбаппе в изнасиловании женщины в Стокгольме. Килиан ответил на нападки

Килиан Мбаппе не поехал в расположение сборной Франции, сославшись на травму. Форварда заметили в Стокгольме в то самое время, когда «синие» играли с Израилем в Лиге наций. Сообщалось, что Килиан посетил ночной клуб.

Пресса передает новые подробности о вылазке футболиста. Французское издание RMC Sport со ссылкой на шведских коллег утверждает:

«Полиция Стокгольма начала расследование после того, как женщина пожаловалась на предполагаемое изнасилование, случившееся в отеле, где Килиан Мбаппе и его друзья провели два дня на прошлой неделе».

На слухи быстро отреагировал сам Килиан: «Ложные новости. Это становится так предсказуемо, [информация появляется] прямо перед слушанием, как будто случайно».

Килиан говорит о разбирательстве между ним и «ПСЖ» по поводу отказа парижан выплачивать игроку 55 млн евро .

По сведениям того же RMC Sport, представители «ПСЖ» и Мбаппе встретятся завтра, 15 октября, с членами Профессиональной футбольной лиги (LFP). Если стороны не договорятся о выплате или невыплате суммы, дело перейдет в суд.

Как думаете, шум в прессе может быть спланированной акцией против Килиана?

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