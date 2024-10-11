📸 «Чертов клоун!» Французы в бешенстве от поступка Мбаппе – он пошел в шведский ночной клуб во время матча своей сборной

Килиан Мбаппе не поехал в расположение сборной Франции на матчи Лиги наций. Отсутствие капитана в составе «синих» объясняют травмой, которую Кики получил перед мадридским дерби. При этом француз дважды появлялся на поле в составе «Мадрида» – против «Лилля» в ЛЧ и против «Вильярреала» в Ла Лиге.

Французы раскритиковали решение Мбаппе не ехать в сборную на осенние матчи, но все же сочли, что здоровье важнее: пусть Килиан сосредоточится на восстановлении. Первым октябрьским матчем подопечных Дешама стала встреча с Израилем, «синие» справились без капитана – победа со счетом 4:1.

Мбаппе напомнил французам о себе наихудшим способом. Игрок не находился под пристальным вниманием Пинтуса в Мадриде: шведские журналисты заметили Кики в Стокгольме. По данным издания Sportbladet , такси доставило Килиана и его компанию через отдельный въезд в ночной клуб на улице Стуреплан.

Француз пытался скрыть лицо маской, но его сложно не узнать.

Фотографии были сделаны вечером 10 октября. В это самое время в Будапеште Франция играла с Израилем.

В соцсетях французы обрушились на капитана своей сборной:

💭 «Это омерзительно. Даже представить не могу, что Гризманн выкинул бы нечто подобное».

💭 «Да, он не окончательно выздоровел. Да, технически у него отпуск и он может делать, что захочет. Но он чертов капитан сборной! Не поехал на матчи своей страны? Хорошо, оставайся в клубе и работай над восстановлением! Какие ночные клубы, черт возьми?»

💭 «Представьте, что вы говорите своему работодателю, что вы больны и не можете выйти на работу, и он узнает, что в это время вы были в ночном клубе. Вот так и выглядит Мбаппе».

💭 «Чертов клоун. Дешаму стоит серьезно подумать над тем, чтобы отобрать у него капитанскую повязку. Посмотрите на Харри Кейна: капитан сборной Англии, получил травму, но все равно поехал в сборную. Он не играл, лечился, но он был со своими парнями. Карвахаль порвал кресты пару дней назад. А знаете где он был вчера вечером? В сборной Испании. Приехал туда на костылях, чтобы быть со своей командой. А теперь посмотрите на нашего капитана».

💭 «Этот парень настоящий мерзавец🤬».

💭 «Чувак ходит по ночным клубам, пока его сборная защищает честь страны. Мбаппе, возможно, главный талант поколения, но он отвратительный человек. Отдайте повязку Канте, он точно не разочарует».

💭 «В этой маске он еще больше похож на Килиана Мбаппе. На что он вообще рассчитывал? Какой стыд».

💭 «Напоминаю, что этот чувак – капитан сборной Франции. Он не едет на матчи сборной, потому что не может играть из-за травмы, но пока его товарищи по команде сражаются за страну, он в состоянии ходить по ночным клубам. Ненавижу этого парня».

💭 «Окей, даже если это фейк, и Мбаппе не был именно в ночном клубе, почему он находился в Стокгольме, а не на трибунах стадиона, где играет его команда? Или хотя бы в Мадриде? Почему он в Швеции?»

💭 «Как фанат «Мадрида» я рад, что Мбаппе бережет себя и не играет за сборную. Но я не понимаю, почему он не тренируется на базе «Реала». Это выглядит как неуважение к клубу и сборной».

А что вы думаете о ситуации?

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