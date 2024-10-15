🚨 «Реал» провел экстренное совещание по ситуации с Мбаппе. А фанаты уже нашли виновного 😨
Журналист The New York Times Ромен Молина утверждает, что мадридский «Реал» провел экстренное совещание по ситуации, случившейся с Килианом Мбаппе.
Источник не уточняет, что обсуждалось на встрече, но, вероятно, стоял вопрос позиции клуба по обвинению нападающего в изнасиловании.
Ранее руководство «Реала» сделало заявление, что не видят Килиана виновным, а все обвинения - фэйк.
Подробности скоро станут известны, но у фанатов уже есть предположение.
💭 «Французские СМИ просто пытаются изгадить его имя».
💭 «Это просто отвлекающий маневр, ничего серьезного».
💭 «Они хотят уничтожить его карьеру».
💭 «Очередная компания против «Реала».
💭 «Ложь! Парижская ложь!»
💭 «Ох, шейхи-шейхи».
Думаете, есть связь с «ПСЖ»?