🚨 «Реал» провел экстренное совещание по ситуации с Мбаппе. А фанаты уже нашли виновного 😨

Журналист The New York Times Ромен Молина утверждает, что мадридский «Реал» провел экстренное совещание по ситуации, случившейся с Килианом Мбаппе.

Источник не уточняет, что обсуждалось на встрече, но, вероятно, стоял вопрос позиции клуба по обвинению нападающего в изнасиловании.

Ранее руководство «Реала» сделало заявление, что не видят Килиана виновным, а все обвинения - фэйк.

Подробности скоро станут известны, но у фанатов уже есть предположение.

💭 «Французские СМИ просто пытаются изгадить его имя».

💭 «Это просто отвлекающий маневр, ничего серьезного».

💭 «Они хотят уничтожить его карьеру».

💭 «Очередная компания против «Реала».

💭 «Ложь! Парижская ложь!»

💭 «Ох, шейхи-шейхи».

Думаете, есть связь с «ПСЖ»?