Впечатления Чернявского после 3:0.

За последнюю неделю Деян Станкович несколько раз нас серьезно удивил:

• Внезапно вышел против «Локомотива» с новой схемой и неожиданными позициями для Барко и Угальде.

• На кубковый матч с «Динамо» почти без турнирной мотивации посреди недели выпустил боевой состав.

• После неудачного опыта 4-4-2 он повторил все то же самое с «Ростовом». Несмотря на дискомфорт Угальде с Барко на новых позициях, несмотря на жуткие ошибки Абены, несмотря на сырого Шамара.

Наверное, подогнать под ответ его действия можно.

После провала с «Локомотивом» захотел победить – и вырвал важнейшую победу с «Динамо». Почему 4-4-2? Скорее всего, хочет активнее пользоваться центральными нападающими, а не держать двоих в запасе.

Почему Абена? Ну, больше ставить некого, а Алексис Дуарте в этом сезоне еще не играл. С чего вдруг опять Николсон? Возможно, хорош на тренировках. Возможно, тренер просто так видит.

Тем не менее деяния Станковича часто нестандартны: серб идет напролом и вообще ни на что не обращает внимания. Его не смутить – на него несется фура, а он продолжает стоять на дороге и ждет, когда она отторомозится в десяти сантиметрах от него . И не делает ни шагу назад.

Со времен Карреры «Спартак» не тренировали так брутально. Возможно, это сейчас и приносит победы.

У меня в голове до сих пор матч с «Локомотивом». Казалось, что «Спартак» уткнулся в тупик, что на магии Барко далеко не уехали и что теперь неизвестно, как за что-то бороться.

Другой тренер после такого поражения поберег бы основу, скатал бы с «Динамо» невнятную ничью и все силы перед паузой бросил бы на «Ростов».

Но нет – Станкович потратил кучу сил и эмоций на дерби. И своих, и командных. Удалился! И, вероятно, как раз так получил нужное настроение. А еще породил долгожданный гол Виллиана Жозе .

С «Ростовом» ведь тоже не клеилось. Первые полчаса не было видно, за счет чего «Спартак» может просто победить, не говоря уж о разгроме .

И вдруг гол с мясом выгрыз Наиль Умяров – у Данила Глебова, который все лето переходил в «Спартак» за 10 миллионов.

А потом забил Шамар, который почти превратился в мем и, кажется, оставался единственным, кто верил в себя.

И еще гол Шамара – ну кто мог предположить его дубль, кто вообще не плевался от его игры в первые полчаса?

Я не знаю, за счет чего и как «Спартак» выцарапывает эти матчи. Да, есть контроль мяча, есть огромное движение, есть невероятное старание, есть желание и куча эмоций.

Системно понять «Спартак» пока невозможно, но наблюдать за ним очень интересно.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф