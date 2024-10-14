Холанд влетел 1:5, Грилиш расцвел после Саутгейта, Черчесов последний. Главное в Лиге наций

Армения уволила тренера.

Новая порция матчей Лиги наций – с массой ярких сюжетов. Фиксируем самое важное.

Грилиш раскрылся при новом тренере. Но идеальная Греция выше

Играла только лига B, начнем с английской группы 2.

● Англия разобрала финнов в Хельсинки – 3:1. Джек Грилиш и Деклан Райс забили с игры, а Трент Александер-Арнолд – со штрафного. Артту Хосконен на 87-й отыграл один мяч, помог избежать разгрома. У Грилиша два гола в трех матчах при Ли Карсли – столько же вингер забил за 36 игр при Гарете Саутгейте. Джек пропустил Евро-2024, а теперь идеально сработался с новым тренером.

Карсли руководит англичанами уже четыре игры: взял три победы, но неожиданно влетел грекам (1:2) и упустил первое место в группе. Похоже, Ли не очень расстроится, если Англию возглавит более статусный тренер. Вероятно, его сменит Томас Тухель.

«Я не подавал официальную заявку на должность главного тренера Англии, – говорит Ли. – Потому что был действительно доволен, когда тренировал молодежную команду. Я работник Футбольной ассоциации Англии, меня попросили возглавить основную сборную, и это большая честь. Это был самый важный момент в моей карьере. Есть не так много должностей, где у вас есть шанс победить. Я верю, что у нового тренера действительно хорошие шансы на победу в крупном турнире, и мы заслуживаем лучшего тренера из возможных».

● Греки победой над Ирландией – 2:0 – сохранили лидерство в группе. Вновь блеснул Анастасиос Бакасетас из «Панатинаикоса», у него теперь гол и три ассиста в четырех матчах Лиги наций. Греки недавно пережили смерть своего Джорджа Болдока – и на таком фоне обыграли Англию (2:1) с Ирландией.

Греция опережает англичан на три очка: идеальные 12 против 9. Ирландия осталась с тремя, финны пока только проигрывают. 14 ноября вновь увидим битву лидеров – теперь англичане будут в гостях. 17-го греки сыграют с Финляндией, а англичане – с Ирландией.

Австрийцы разгромили Норвегию и закрыли Холанда. Казахстан наблюдает со дна

Перейдем в третью группу лиги B.

● У Казахстана третье поражение подряд – теперь 0:1 от Словении. Станислав Черчесов пока на дне , а вот словенцев не смутил разгром от Норвегии (0:3). Команда Матьяжа Кека попала на Евро-2024, удачно там себя проявила, а теперь держит уровень в Лиге наций – семь очков после четырех матчей.

● Австрийцы неожиданно легко убрали Норвегию – 5:1 с дублем Марко Арнаутовича. Нападающий «Интера» забил и с игры, и с пенальти. В первом тайме норвежцы держались (1:1), Эрлинг Холанд даже зарядил в штангу – но после перерыва все рассыпалось. Марсель Забитцер оформил две голевых – еще один герой матча.

У норвежцев первое поражение в Лиге наций – и сразу такое болезненное. Единственный гол не у Холанда, а у Александра Серлота, коллеги по атаке из «Атлетико». Мартина Эдегора все еще нет, он травмирован с прошлой международной паузы и может пропустить ноябрьскую тоже, говорят о рецидиве – проблема и для сборной, и для «Арсенала».

Австрия теперь лидер группы, но сразу у трех команд по семь очков. Только Казахстан уверенно отстает – похоже, что вернется в дивизион C. Норвегия 14 ноября сыграет со словенцами, а Казахстан примет Австрию. 17-го ждем новую встречу Станислава Черчесова с Эрлингом Холандом – в гостях будет еще сложнее его закрыть, дома как раз сдержали и набрали единственное очко благодаря 0:0.

Армения уволила тренера после нового поражения – и Сперцян не помог. Македонцы с отрывом лидируют

Это четвертая группа Лиги C.

● У Армении три матча без побед – теперь 0:2 от Северной Македонии. Эдуард Сперцян восстановился после пропущенных Фарер (без него еле спасли 2:2 на третьей добавленной), но отыграл впустую. Всех затмил 30-летний Исник Алими из румынского «Шепши»: у него ассист и гол за 13 минут в концовке. После обидного поражения уволили тренера: Александр Петраков, работавший с января 2023-го, отправлен в отставку.

● Фарерские острова взяли третью ничью в четырех матчах – 1:1 с Латвией. При этом Фареры все равно на последнем месте (три очка) – позади Латвии, Армении (по четыре) и Северной Македонии (10).

В следующем туре македонцы проверят Латвию, а Армения уже с новым – или временным – тренером примет Фареры.

Худшая команда Европы запорола такой шанс! Могли прервать серию из 31 матча без побед, но не забили пенальти на 95-й

Лигу D тоже обсудим, хоть поводы там и скромнее.

● Лихтенштейн чуть не взял первую победу за четыре года – Гибралтар едва удержал 0:0 . Хозяева были очень близки, на 90+5 били пенальти, но капитан Николас Хаслер не забил, а девятая победа в истории была так близко. Прямо сейчас это худшая европейская сборная: 31 матч без побед в официальных турнирах. Последний раз обыгрывали Сан-Марино (2:0) еще в сентябре 2020-го. В товарищеском матче после 41 игры любого уровня без побед три дня назад обыграли Гонконг – теперь нужно прервать грусть и официально. В антирейтинге уж слишком оторвались, ближайшая – Андорра с 13 матчами без побед.

Гибралтар по-прежнему лидер группы (пять очков), но у второго Сан-Марино (три) еще матч в запасе. 15 ноября сыграют между собой.

● Мальта обыграла Молдову – 1:0 благодаря голу с пенальти на 87-й минуте. Молдаване расстроили после трех побед подряд, но сохранили первое место в группе. Мальта сравнялась по очкам, Андорра пока с нулем. 19 ноября Мальта сыграет с аутсайдером группы Андоррой.

Победный гол Роналду и подвиги вратаря Беларуси. Главное из Лиги наций в субботу

Черчесов на дне с Казахстаном: 0:8 за 4 матча, последнее место. Но он доволен

Фото: Gettyimages /Christian Bruna, Justin Setterfield, Carsten Harz; x.com/OfficialArmFF