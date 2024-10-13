Победный гол Роналду и подвиги вратаря Беларуси. Главное в Лиге наций

Плюс гол сменщика Родри.

Завершен очередной игровой день Лиги наций. Вот главные сюжеты.

Гол Роналду и молчание Левандовского. А еще и камбэк Хорватии

В элитном дивизионе А сыграли четыре матча. Начнем с группы A1.

● Португалия уверенно обыграла Польшу – 3:1, Криштиану Роналду снова забил . Хотя первый гол не у него, забил Бернарду Силва с паса Бруну Фернандеша. А вот второй на 37-й минуте оформил именно Роналду, теперь у него по голу в каждом из трех матчей с Хорватией, Шотландией и вот Польшей.

Криштиану, конечно, отличился не только голом: например, он защитил выбежавшего болельщика от стюардов. Сделали селфи.

Роналду выиграл дуэль с Робертом Левандовским, тот ничем не запомнился. Хотя Польша вернулась в игру на 78-й минуте, забил Петр Зелиньски. Этого не хватило, автогол Яна Беднарека в самом конце прибил все мечты.

● Хорватия перевернула матч с Шотландией – 2:1 . Пропустили на 32-й минуте: мимо мяча в своей же штрафной махнул Лука Сучич из «Сосьедада», партнер Арсена Захаряна, а вингер Райан Кристи занес мяч в ворота. Героем мог стать Дуе Чалета-Цар, но он не смог вынести с ленточки.

Хорваты отыгрались через пару минут, а забил 21-летний форвард Игор Матанович с передачи Ивана Перишича. Матанович играет за «Айнтрахт» и за сборную дебютировал в сентябре. Это первый гол за хорватов, все впереди. А рядом есть опытный Андрей Крамарич: забил на 70-й минуте, шотландцы не ответили.

В группе A1 лидирует идеальная Португалия – 9 очков. Следом: Хорватия с шестью, Польша – с тремя и Шотландия с нулем. Следующий тур отыграют 15 октября: Шотландия – Португалия, Польша примет Хорватию.

Испанию порадовал сменщик Родри. Победа Сербии – с ассистом Здьелара

Теперь группа A4 – там играют чемпионы Европы.

● Испания вырвала победу над Данией – 1:0 . Победный мяч забил опорник Мартина Субименди из «Сосьедада», еще один партнер Захаряна. Он шикарно ударил из-за штрафной. Субименди заменяет Родри. Мартин – любимчик тренера Луиса де ла Фуэнте и цель топовых клубов вроде «Ман Сити» и «Ливерпуля».

Сам матч вышел скучным. Было еще одно событие – под десятым номером поиграл Ламин Ямаль, позаимствовал, пока травмирован Дани Ольмо. Вундеркинд «Барсы» играл ярко, результативными действиями не отметился.

● Сербия чудом остановила Швейцарию – 2:0 . Счет не отражает ход матча: сербы защищались, но перед перерывом повезло с автоголом Нико Эльведи. Швейцарцы задавили и много атаковали, а потом получили второй. Несмотря на то, что наиграли на 2,54 мяча по ожидаемым голам.

Если забил Роналду, то не мог промолчать Александр Митрович. У него четыре гола в трех последних матча за сборную и «Аль-Хилаль», главного конкурента «Аль-Насра». Мяч Митровича на 61-й минуте с паса Саши Здьелара из ЦСКА и закрепил первую победу Сербии за шесть матчей.

В группе А4 правит Испания – у них 7 очков. Дания – 6 очков, Сербия – 4 очка, а Швейцария – 0 очков и кошмарные 1:8 по разнице мячей. В следующем туре испанцы сыграют с сербами, а Швейцария примет Данию.

Беларусь и румыны идут первыми, Люксембург – провал

В третьем дивизионе C тоже сыграно четыре матча – в группах C2 и C3.

● Литва почти спасла матч с Косово, но проиграла – 1:2 . Пропустили уже на 20-й минуте, забил вингер Эдон Жегрова из «Лилля», недавно возивший «Реал». После перерыва хавбек Эрмаль Красники забил второй. На 84-й минуте гол форварда Паулюса Голубицкаса раскрыл игру, но отыграться литовцы уже не успели.

● Румыния разгромила Кипр – 3:0, вышло очень легко . Повели на 16-й минуте – гол вингера Денниса Мана из «Пармы», он в отличной форме и даже забивал «Милану». До перерыва румыны уложили еще два: сначала полузащитник Рэзван Марин с пенальти, потом защитник Раду Дрэгушин на угловом.

В группе C2 лидирует Румыния – 9 очков, девять голов и всего один пропущенный от Литвы. У Косово – 6 очков, у Кипра – 3, а Литва идет с нулем. Следующий тур тут 15 октября: Румыния – Литва, Косово сыграет с Кипром.

● Беларусь сыграла вничью с Северной Ирландией – 0:0 . Было трудно: почти не создавали моментов и сидели в штрафной. У 21-летнего голкипера Федора Лапоухова аж семь сэйвов. В этой Лиге наций у него три матча – и все сухие. Лапоухов играет за минское «Динамо», а дебютировал за сборную в июне – в товарищеском матче с Израилем.

● Болгария и Люксембург тоже закончили 0:0, но даже скучнее . Вторые еще недавно мечтали о Евро, а теперь не забивают пять матчей: 0:1 с Беларусью, 0:2 с Северной Ирландией, 0:3 против Бельгии, 0:3 с Францией. Последний гол – в мартовском товарняке с Казахстаном.

В группе С3 по 5 очков у Беларуси и Болгарии. Еще 4 очка у Северной Ирландии. У Люксембурга лишь одно, там все плохо. Дальше сыграют с Беларусью, а Северная Ирландия примет Болгарию.

Фото: Gettyimages.ru /Mateo Villalba Sanchez, Rafal Oleksiewicz; AFP /ANDRZEJ IWANCZUK