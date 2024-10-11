Лучшие в топ-лигах по результативности: лидируют «Барса», звезды АПЛ и египтянин из Бундеслиги

Только один игрок из Лиги 1.

Идеальный момент, чтобы зафиксировать промежуточные итоги в топ-5 лигах – пока клубный футбол на второй международной паузе.

На графике – самые результативные игроки старта сезона по сумме результативных действий, голам и ассистам.

● В топе сразу три игрока «Барселоны»: у Роберта Левандовского, Рафиньи и Ламина Ямаля 19 голов и 11 ассистов на троих.

● В топ-5 лигах только два игрока с 10+ голами в чемпионате: Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски.

● 25-летний Омар Мармуш из «Айнтрахта» забил в пяти матчах Бундеслиги подряд. Трижды делал дубль. В двух последних играх (с «Хольштайн Килем» и «Баварией») у египтянина четыре гола и три ассиста.

● Усман Дембеле уже улучшил прошлогодний результат всего сезона: было три гола за чемпионат, когда рядом играл Килиан Мбаппе, теперь без него четыре гола за 430 минут.

● Букайо Сака – лучший ассистент топ-5 лиг, отрыв в две голевые от ближайших преследователей. Правда, в сборной получил травму, может тур-другой пропустить и подпустить.

● Сколько бы ни забивал Эрлинг Холанд, обойти Коула Палмера пока не вышло. А кто вас впечатлил на старте сезона сильнее всего?

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos