Секс-скандал в Турции: инспектор ФИФА и судья, возможно, забанены пожизненно из-за частного видео

В Турции – судейский секс-скандал. В соцсетях распространилось видео с участием, как предполагается, 61-летнего инспектора ФИФА и 26-летней судьи Суперлиги.

Они получили отстранение – похоже, пожизненное.

Сайт федерации написал о дисквалификации на 45/90 дней

На секс-видео оказались инспектор Орхан Эрдемир и судья Элиф Караарслан. Турецкая футбольная федерация (TFF) сообщила об отстранении между делом – среди прочих дисциплинарных наказаний упомянула, что Эрдемир получил 45 дней, а Караарслан – 90.

Почему сроки оказались разными – не уточняется.

Но медиа пишут о пожизненном отстранении, Караарслан говорит, что видео фейковое

Турецкое медиа Bursada Bugun утверждает, что обоих предполагаемых героев видео дисквалифицировали пожизненно, ссылаясь на решение арбитражного совета TFF.

А еще приводит высказывания Караарслан в соцсетях: «Друзья, почему вы делитесь новостями, которые, как вы знаете, были ложью годичной давности, и заигрываете с обществом?»

Также она упомянула, что не связана с федерацией и работает на матчах частных турниров.

И добавила: «Никогда не делала заявлений по поводу человека, который не имеет никакого отношения ко мне, которому я не знаю сколько лет, кто пытался угрожать мне и запугивать меня до этого дня».

Кто и что имеется в виду – тоже пока не уточняется.

Караарслан также сказала, что видео – это монтаж, созданный с помощью искусственного интеллекта.

«Мне предстоит долгий путь в юридическом плане, но я преодолею это испытание самым решительным и надежным способом. Надеюсь, вы поддержите меня в этом процессе. Плакать, кричать и грустить – не то, что я намерена делать. Это не про меня. Я буду защищать свое дело до конца. Я всего лишь одна из многих людей, которые пострадали, и я надеюсь быть последней из них».

Караарслан попутно проехалась по федерации, упомянув о низких гонорарах (например, 200 лир, что эквивалентно $5,95) и рассказывая о кумовстве.

Кажется, юридический процесс будет долгим.

Приводится и цитата Эрдемира, который заявил, что отношения в пределах федерации не запрещены, а видео нанесло ему непоправимый ушерб и уничтожило честь.

Эрдемир – бывший судья конца 1990-х, а Караарслан – бывшая футболистка

У Эрдемира недолгая двухлетняя карьера вратаря, а судейскую начал почти 40 лет назад, хотя по официальной профессии был страховым агентом. Обслуживал матчи не только на родине, но и в еврокубках, а также игры сборных.

Например, в Кубке УЕФА работал на матче «Тоттенхэма» и «Кайзерслаутерна» в 1999 году, в квалификации ЛЧ – на игре «Валлетты» и «Рапида», а в отборе к Евро-2004 – на встрече Албании и Швейцарии, которые выступали в группе со сборной России.

Караарслан была футболисткой и играла в нескольких клубах, включая «Бешикташ», но распрощалась с футболом из-за разрыва крестообразных связок. Судейской карьерой она заинтересовалась, посмотрев в соцсетях за работой одной из женщин-арбитров. И в 19 лет дебютировала в качестве помощника судьи.

Она работала на матчах женской Суперлиги как четвертый арбитр и обслуживала соревнования девушек 14-17 лет.

Параллельно девушка активно ведет соцсети на более чем 300 тысяч подписчиков.

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Фото: instagram.com/elifkaraarslan_17