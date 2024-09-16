Матч Бразилии перенесли из-за финала сериала. Почему они там – такой влиятельный феномен?

Мыло.

Игра отбора на ЧМ-2026 между Бразилией и Эквадором прошла на 15 минут позже запланированного. Удивительна причина переноса – канал-вещатель показывал последнюю серию сериала «Возрождение» (Renascer), которую посмотрел каждый четвертый бразилец, включивший тем вечером телевизор.

У «Возрождения» не сформирована даже оценка на «Кинопоиске» – сериал совсем не резонирует за пределами Бразилии. Даже внутри страны он, несмотря на популярность в моменте, не побил по рейтингу другие сериалы последних лет.

Но это повод поговорить о том самом феномене. Почему Бразилия сделала столько сериалов с однотипными сюжетами? И почему иногда они популярны во всем мире?

Как Бразилия сделала канон сериалов и заразила ими мир

Все началось в 1960-х. Зрителям надоели шоу из США, и каналы вложили деньги в простенькие мыльные оперы – с явным подражанием Мексике, где теленовеллы для домохозяек уже были в ходу.

Ближе к 1980-м все разогналось: бразильские сериалы показывают в более чем 30 странах – от западной Европы до Китая. В основном их производит главный бразильский канал TV Globo, и уже в 1980-х его сериалы – предмет исследования американских культурологов и журналистов.

Наверняка у вас есть стереотип о типичном бразильском сериале: противопоставление богачей и бедняков, любовные треугольники, эмоциональные переигрывания актеров, крупные планы, громкая музыка во время важных сцен, и игнорирование серьезных тем вроде политики.

Кстати, бум сериалов пришелся именно на сложный период в стране – правление военной диктатурой. Из-за финансовой нестабильности и цензуры (например, запрещалось даже упоминать наркотики и показывать измену в положительном свете) у режиссеров и актеров не было выбора: качественное кино почти не выходило, и работа оставалась одна – телемыло. Поэтому почти все оказались заняты в непритязательных сериалах – Globo мог на одной студии снять за вечер шесть эпизодов разных историй.

Впрочем, глава международного подразделения Globo Эдуарду Боргерт считает, что в этом и секрет всемирного успеха – в простоте сюжета и универсальности: «Это ситуации, которые вы находите у Шекспира – любовь, семейные ссоры, предательство, несправедливость. Каждый может увидеть себя в таких историях».

Режиссер сериалов Globo считает, что дело в разнообразии – у бразильских сериалов всегда был пестрый каст: «В смешении рас в Бразилии, от африканцев до немецких блондинок, есть что-то такое, что способствует отождествлению с тем или иным персонажем. А в английском сериале все просто выглядят как англичане».

Помешательство на продукции Globo дошло даже до СССР. Первые серии «Рабыни Изауры» показали в 1988-м, хотя она была хитом Бразилии еще в 1970-х. Сериал для советского показа сократили почти вполовину, но зрителей больше расстроил не рваный сюжет, а внезапный перерыв: после пяти серий пауза затянулась на полгода.

Из-за «Рабыни Изауры» в нашем лексиконе появилась слово «фазенда» как синоним дачи, а «Крокодил» публиковал ироничные письма благодарности, которые свидетельствовали, что вся страна у телевизора:

«Я долго не знал, кого поблагодарить за показ «Рабыни Изауры». Сразу сознаюсь, что я не смотрел ни одной серии, но дело в том, что, пока его показывали, у нас шла и горячая, и холодная вода, и мы просто блаженствовали, думаю, как и все жители Краснокамска, кто живет выше третьего этажа».

В 1990-х бразильские сериалы в России даже стали инструментом политики. В 1996-м, во время второго тура президентских выборов, ОРТ показывал утром три серии «Секрета тропиканки»: анонс обещал зрителям, что «секрет наконец-то будет раскрыт». Это, как считают политтехнологи, делалось с целью, чтобы голосующие утром пенсионеры (электорат Зюганова) остались утром дома. Также в газете «Не бай Бог!» выходило интервью с исполнительной главной роли Глорией Пирес, которая сказала, что проголосовала бы за Ельцина и не желает России нового Сталина.

На российском ТВ сериалы Бразилии оставались популярными до начала нулевых. «Клон», «Жестокий ангел», «Земля любви, земля надежды» – вы наверняка застали, как их транслировали главные каналы. Но потом случилось то же, что и в своем время в Бразилии: Россия массово выпускает оригинальные сериалы, и интерес к латиноамериканским драмам упал.

Как сериалы влияют на жизнь бразильцев

Сегодня бразильские сериалы тоже стали сложнее. Их авторы говорят , что они теперь конкретнее отражают общество и развиваются вместе со страной: «Благодаря сериалам бразильцы ощущают себя бразильцами. Никто не знает, что будет с мыльными операми дальше, но они точно будут жить».

Не только люди влияют на сериалы, но и наоборот. Несколько исследований 2009-2011 годов доказывают : в районах, где показывал Globo, женщины рожали реже, чем в тех, где мыльные оперы не смотрели. Это, как считают авторы, связано с доминирующим образом женщины в сериалах: теперь она не должна жить в бедности в окружении семи детей и вообще знает о контрацепции и в целом – больше себя уважает как личность и стремится реализоваться.

У 60% женских персонажей сериалов Globo вообще нет детей, а они живут не в хозяйствах, а в неплохих городских домах. Исследователи также считают, что поэтому среди бразильцев стал популярнее городской образ жизни. Колумнист The Atlantic посмотрел современные популярные сериалы и подтвердил: маленькие обеспеченные семьи в приятных домах – основа главных героев.

Впрочем, большинство сериалов все еще критикуют за избитые темы и старые приемы – далеко не все можно назвать их современными. Но Globo с вечерними показами мелодрам, несмотря на кучу стриминг-альтернатив, все еще главный досуг бразильцев.

Фото: East News /AP Photo/Felipe Dana, AP Photo/Rodrigo Abd, AFP; РИА Новости ; Gettyimages /Lucas Figueiredo