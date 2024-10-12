📸🎥 Драка на стройке не помешала ходу работы на «Камп Ноу». Пока фанаты клепали мемы, рабочие установили новые сидения

«Барселона» надеется открыть обновленный «Камп Ноу» к концу 2024 года, но вероятнее арена вновь примет зрителей лишь в начале следующего года.

Тем временем со стройплощадки приходят неприятные новости : между рабочими произошла массовая драка. Румыны с албанцами что-то не поделили и решили поколотить друг друга палками. Как итог – шесть пострадавших и увольнение всех участников стычки.

Драки на стройке «Камп Ноу» происходят не в первый раз, так что поклонники «Барсы» сильно не переживают.

Болельщики шутят в соцсетях:

💭 «Давайте надеяться, что реконструкция «Камп Ноу» завершится в срок. Тем временем реконструкция».

💭 «Рабочие на «Камп Ноу».

💭 «На видео попала драка строителей на «Камп Ноу». Видео подлинное, снимал сам».

К счастью, драка группы строителей глобально не повлияла на ход работы. На днях на части трибун установили новенькие сидения.

А вот, как двигалась работа по установке кресел. Дружно, без драк!

Напоминаем, как арена будет выглядеть после окончательного завершения работ.

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