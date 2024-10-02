📸🎥 «Барса» планировала вернуться на «Камп Ноу» в ноябре 2024. Вот как обстоят дела на стройке прямо сейчас

Уже длительное время «Барселона» проводит домашние матчи на «Монжуике», пока идет реконструкция «Камп Ноу». Временная смена стадиона привела к снижению годовой выручки клуба более чем на 100 млн евро, поэтому каталонцы стремятся скорее вернуться на «Камп Ноу».

Клуб планировал открыть обновленную арену к концу 2024 года. Первоначально «блауграна» обещала вновь принять фанатов на «Камп Ноу» в ноябре, затем дата сдвинулась на декабрь.

По сведениям Relevo , реконструкция стадиона отстает от запланированного графика. Велика вероятность, что «Барса» вновь сыграет на обновленной домашней арене лишь в конце январе или начале февраля 2025 года.

Работы на строительной площадке идут полным ходом. Так «Камп Ноу» выглядел 1 октября.

Рабочие трудятся и по ночам.

А вот кадры, снятые 30 сентября.

Вид на стройку в ночь с 30 сентября на 1 октября.

В ближайшее время «Камп Ноу» откроют лишь частично – вместимость ограничится 60% от общего количества мест. Полное окончание работ на арене клуб запланировал на 2026 год.

Обновленный «Камп Ноу» будет тяжело узнать. Арену оснастят передовыми технологиями, «Барса» обещала возвести над стадионом самую большую крышу в Европе. Над полем появится три современных экрана, гости смогут посетить бары и VIP-зоны.

Как думаете, «Барселона» успеет частично открыть «Камп Ноу» к концу 2024 года?

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