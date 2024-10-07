«Барса» рассказала, сколько заработает после возвращения на «Камп Ноу». Известны цены на сезонные абонементы 💸

«Барселона» отчиталась о ходе работ по реконструкции «Камп Ноу». К прессе вышла Элена Форт – член совета директоров «блауграны»:

«Клуб работает над тем, чтобы вернуться на «Камп Ноу» до конца года, однако есть факторы, которые могут повлияет на первоначальные планы. Повторюсь, мы работаем каждый час, чтобы стадион был готов к проведению игр к концу 2024 года.

Но я не хочу зацикливаться на точной дате. Возвращение на «Камп Ноу» – не про точные даты, а про сроки и условия. Сейчас мы находимся на правильном пути, соблюдая все сроки. Прогноз на окончание работ таков: летом 2026 года реконструкция «Камп Ноу» будет завершена на сто процентов».

Каталонцы точно сыграют на «Камп Ноу» в этом сезоне, но для болельщиков будет открыта лишь часть стадиона. По словам Форт, до окончательного завершения строительных работ на домашней арене «Барсы» для фанатов будет доступно около 62 000 мест.

Известно, сколько поклонникам «Барсы» в этом сезоне придется выложить за абонемент на «Камп Ноу». Цена зависит от сектора арены.

Доход «Барсы» от возвращения на «Камп Ноу» после полного завершения работ составит около 240 млн евро – в дополнение к тому, что клуб уже имеет на старом стадионе.

Чтобы не остаться без крыши над головой, «блауграна» ведет переговоры о продлении контракта на эксплуатацию «Монжуика» до 31 марта 2025 года. Как подчеркивают в совете директоров, это лишь перестраховка: клуб верит, что вернется на «Камп Ноу» раньше.

Как вам планы «Барсы» на арену?

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